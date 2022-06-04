На телеканале ТНТ выходит спин-офф «Полицейского с Рублёвки» — «Детективное агентство Мухича», который расскажет о жизни бывшего следователя уже без погонов. В новом сериале к своим ролям вернутся Роман Попов, Софья Каштанова и Рина Гришина, которая снова воплотит на экране Алису Рыбкину. Актриса рассказала о том, что помогло ей заново вжиться в роль, на что похоже «Детективное агентство Мухича» и объяснила сложность бэкграунда своей героини.

— Как прошло ваше возвращение к роли Алисы Рыбкиной? Трудно ли было снова искать настройки этой героини или это уже автоматический процесс?

— Да, я скучала по Алисе. Хотя когда мы заканчивали последний сезон «Полицейского», у меня не было ощущения, что я с ней прощаюсь и больше не встречусь. Было какое-то предчувствие, что мы ещё повидаемся. Но прошло достаточно много времени, и да, было немножко сложно её «вспоминать». Я пересматривала сцены с ней, снова выписала себе её ключевые фишки, физику и всё, что я когда-то придумала. Я скачала себе на телефон небольшие кусочки из прошлых сезонов и первые дни, когда ехала на площадку, пересматривала их. Но в какой-то момент снова «поймала» её и дальше уже автоматически переключалась, как только татуировка оказывалась на моей шее.

— Какую роль она будет играть в «Детективном агентстве Мухича»? Поменяется ли её характер по сравнению с тем, что мы видели в «Полицейском с Рублёвки»?

— К сожалению, роль она будет играть больше поддерживающую: прийти на помощь, когда нужно, допросить и слегка кого-нибудь поджать. Вся драматическая история, которая протягивалась через предыдущие сезоны, закончилась.

— «Детективное агентство Мухича» в каких-то моментах отсылается к другим известным детективам: от Шерлока Холмса до героев «Детективного агентства „Лунный Свет“»? С чем бы вы сравнили этот сериал? Его юмор будет привычен для фанатов «Полицейского с Рублёвки» или здесь дело обстоит несколько иначе?

— Я бы сравнила этот сериал с «Агентством О.К.О.», в котором я принимала участие. Двое людей, совершенно разных, по стечению обстоятельств начинают работать в детективном агентстве, которое содержит влиятельный человек, и у этого человека есть свои цели, которые он преследует. Героям некомфортно вместе, но выбора у них нет. Очень похожая история, мне кажется. А юмор да, будет привычен и порадует всех зрителей, которые соскучились по «Полицейскому».

— Вы рассказывали, что вам очень нравится период подготовки к роли, погружение и поиск. А какая роль у вас заняла больше всего усилий для этого периода?

— Сложно выделить какую-то одну роль. Наверное, чем дальше персонаж от меня, чем дальше он от реальности, тем сложнее и интереснее над ним работать. Например, было интересно придумывать героиню Сестру из сериала «Настя, соберись», субличность главной героини, совершенно фантазийного персонажа, немного мультяшного. Над Алисой Рыбкиной было невероятно интересно работать, со всем её бэкграундом, всеми её травмами. В общем, к каждой роли есть свой определённый подход и меня всегда очень увлекает этот процесс.

— Периодически вас можно услышать в фильмах и мультфильмах как актрису дубляжа. Чем для вас ценен этот опыт? Чем вас привлекает работа у микрофона, и что она даёт такого, чего не найти в кино и театре?

— На самом деле, я уже очень много лет не работаю у микрофона. Были какие-то редкие вылазки, но, наверное, это было пару раз за последние 5-6 лет. Так что не сильно привлекает. Тот период, когда я много работала у микрофона, он, скорее, был спасительным периодом в отсутствие актёрской работы в кино.

— Вы рассказывали, что серьёзно увлеклись изучением английского, в том числе с помощью фильмов и сериалов на языке оригинала. Что бы посоветовали посмотреть тем, кто начинает учить язык?

— Для совсем начинающих советую посмотреть «Полиглот» Петрова. Восемь лет назад, когда я только начала учить язык, это было прямо открытие для меня. И после просмотра этого шоу у меня сразу появилось понимание всех времён в английском языке. И даже до сих пор стоит перед глазами табличка времён, по которой он учит. Ну а если человек серьёзно намерен выучить язык, то да, советую смотреть, слушать и читать на английском всё, что обычно смотришь, слушаешь и читаешь. Ну и главное: осознавать цель, зачем тебе это нужно. Потому что без цели пропадает интерес.

Смотрите комедийный сериал «Детективное агентство Мухича» с 20 июня в 20:00 на ТНТ.