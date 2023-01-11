Продажи открыты. В каких кинотеатрах Барнаула и Бийска покажут «Аватар 2» и сколько стоят билеты

«Аватар: Путь воды» можно будет посмотреть в четырёх кинотеатрах Барнаула

11 января 2023, 11:45, ИА Амител

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"/ Фото: kinopoisk.ru

«Аватар 2» начнут показывать в кинотеатрах Барнаула с 12 января. Уже известны залы, в которых можно будет посмотреть картину. Билеты можно приобрести только в кассах, онлайн они не продаются.

«Киномир» будет показывать «Аватар 2» в барнаульских кинотеатрах «Мир», в ТЦ «Арена» и ТЦ «Галактика» в форматах 2D и 3D. На официальном сайте «Киномира» сеансы не указаны, их можно посмотреть только в группе «Тот самый фильм» во «ВКонтакте».

Сеансы в кинотеатрах «Киномира» такие:

1 МИР (Барнаул): 12-13 января 10:00 — 2D

13:30 — 3D

17:00 — 2D

20:30 — 3D 14-15 января 10:00 — 2D

13:30 — 2D

17:00 — 3D

20:30 — 3D Цена билетов от 300 рублей.

2 ТРЦ «Арена» (Барнаул): 12-13 января 13:30 — 2D

17:00 — 3D

20:30 — 3D 14-15 января 11:00 — 2D

14:30 — 3D

18:00 — 3D

21:30 — 3D Цена билетов от 400 рублей.

3 ТРЦ «Галактика» (Барнаул): 12-13 января 12:30 — 3D

16:05 — 2D

19:40 — 3D 14-15 января 11:00 — 2D

14:30 — 3D

18:00 — 2D

21:30 — 3D Билеты на «Аватара» в «Галактике» стоят от 400 рублей. В IMAX "Аватар 2" демонстрировать не будут.

Купить билеты онлайн на сиквел «Аватара» нельзя. Это можно сделать только в кассах кинотеатра за наличную и безналичную оплату. Причем покупать билет нужно в том же кинотеатре, где вы планируете смотреть блокбастер. Дисконтные карты, пригласительные билеты, сертификаты действовать не будут. Бронировать места также возможности нет.

Какой в фильме будет дубляж, в «Киномире» amic.ru не ответили. В сети не пояснили и откуда привезена лента.

Показывать «Аватар 2» будет и барнаульский кинотеатр «Пионер». Купить билеты на картину там тоже можно будет только на кассе. Правда, в «Пионере» ещё есть возможность забронировать места по телефону.

Сеансы в "Пионере" следующие:

4 ТЦ "Пионер" 10:10 — 2D 10:40 — 3D 13:50 — 2D 14:20 — 3D 17:30 — 2D 18:00 — 3D 21:10 — 2D 21:40 — 3D Билет стоит 400-500 рублей.

Отметим, что «Киномир» покажет «Аватар 2» и в Бийске. Там его будут демонстрировать в кинотеатре ТРК «Воскресенье». Стоимость билетов начинается от 300 рублей. Купить их можно с 11 января.

Сеансы такие:

ТРК Воскресенье (Бийск) 12-15 января 10:30 — 2D 14:00 — 3D 17:30 — 2D 21:00 — 3D

Напомним, что «Аватар 2» станет для «Киномира» первой картиной, которую сеть покажет нелегально. А вот «Пионер» демонстрирует фильмы без разрешения правообладателя уже давно. Там без лицензии выходили блокбастеры «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром», «Чёрная пантера: Ваканда навеки», «Чёрный Адам» и другие фильмы. Причём «Пионер» пускал последние фильмы в прокат через две недели после релиза на Западе. Вышедший в мире 15 декабря «Аватар» он также планировал выпустить в конце декабря, однако затем кинотеатр перенёс премьеру на время после новогодних праздников.