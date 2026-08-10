Куриные лапки с Алтая впервые отправили на экспорт во Вьетнам

Перед отправкой продукцию проверили специалисты Россельхознадзора

10 августа 2026, 08:05, ИА Амител

Партия куриных лапок / Фото: алтайский Россельхознадзор

У Алтайского края появилось новое направление экспорта животноводческой продукции. В конце июля регион впервые поставил во Вьетнам куриные лапки — общий объем двух партий составил около 54 тонн. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Субпродукты произвели на одном из предприятий Алтайского края. Ранее оно прошло обследование, необходимое для подтверждения соответствия требованиям вьетнамской стороны.

«Перед отправкой продукцию проверили специалисты Россельхознадзора. Инспекторы провели осмотр груза и документарный контроль. Кроме того, безопасность товара подтвердили лабораторными исследованиями в аккредитованной лаборатории», — отметили в ведомстве.

После прохождения всех необходимых процедур на обе экспортные партии оформили ветеринарные сертификаты и сертификаты здоровья.

В целом география поставок животноводческой продукции из Алтайского края охватывает уже 24 государства. С начала 2026 года регион экспортировал в зарубежные страны более 90 тысяч тонн таких товаров.