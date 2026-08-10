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Куриные лапки с Алтая впервые отправили на экспорт во Вьетнам

Перед отправкой продукцию проверили специалисты Россельхознадзора

10 августа 2026, 08:05, ИА Амител

Партия куриных лапок / Фото: алтайский Россельхознадзор
Партия куриных лапок / Фото: алтайский Россельхознадзор

У Алтайского края появилось новое направление экспорта животноводческой продукции. В конце июля регион впервые поставил во Вьетнам куриные лапки — общий объем двух партий составил около 54 тонн. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Субпродукты произвели на одном из предприятий Алтайского края. Ранее оно прошло обследование, необходимое для подтверждения соответствия требованиям вьетнамской стороны.

«Перед отправкой продукцию проверили специалисты Россельхознадзора. Инспекторы провели осмотр груза и документарный контроль. Кроме того, безопасность товара подтвердили лабораторными исследованиями в аккредитованной лаборатории», — отметили в ведомстве.

После прохождения всех необходимых процедур на обе экспортные партии оформили ветеринарные сертификаты и сертификаты здоровья.

В целом география поставок животноводческой продукции из Алтайского края охватывает уже 24 государства. С начала 2026 года регион экспортировал в зарубежные страны более 90 тысяч тонн таких товаров.

Колбаса и курица / Изображение сгенерировано с помощью нейросети

Алтайские предприятия нарастили поставки куриных лапок и крыльев в Китай

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Комментарии 10

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Сергей

08:12:27 10-08-2026

Молодцы!

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не Сергей.

08:31:22 10-08-2026

Сергей (08:12:27 10-08-2026) Молодцы!... лапки?

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Гость

08:35:03 10-08-2026

Интересно, во Вьетнаме эти лапки будут продаваться дешевле чем у нас?

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Гость

09:02:09 10-08-2026

Гость (08:35:03 10-08-2026) Интересно, во Вьетнаме эти лапки будут продаваться дешевле ч... Они их пожарят , перепакуют и перепродадут в Китай.

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Гость

09:53:09 10-08-2026

Куринные лапки лакомство в Китае. В каком только виде их там не употребляют! Все супермаркеты завалены пакетиками, и в ресторанах их подают.

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Мусик

09:56:05 10-08-2026

Гость (09:53:09 10-08-2026) Куринные лапки лакомство в Китае. В каком только виде их там... там же мяса нету?

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Гость

13:28:10 10-08-2026

Мусик (09:56:05 10-08-2026) там же мяса нету?...
В гусиной шее тоже, но кому-то же нравится сам процесс

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Чучмек

10:26:41 10-08-2026

Кстати, отличный продукт. Напомнили, надо будет купить для разнообразия ...

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Гость

10:37:18 10-08-2026

Чучмек (10:26:41 10-08-2026) Кстати, отличный продукт. Напомнили, надо будет купить для р... Все уже , ты то лапок— уехали во Вьетнам

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Гость

16:53:48 10-08-2026

Чучмек (10:26:41 10-08-2026) Кстати, отличный продукт. Напомнили, надо будет купить для р... Что вы с ними делаете? Знаю, что добавляют в холодец во время варки для желирования.

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