Куриные лапки с Алтая впервые отправили на экспорт во Вьетнам
Перед отправкой продукцию проверили специалисты Россельхознадзора
10 августа 2026, 08:05, ИА Амител
У Алтайского края появилось новое направление экспорта животноводческой продукции. В конце июля регион впервые поставил во Вьетнам куриные лапки — общий объем двух партий составил около 54 тонн. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Субпродукты произвели на одном из предприятий Алтайского края. Ранее оно прошло обследование, необходимое для подтверждения соответствия требованиям вьетнамской стороны.
«Перед отправкой продукцию проверили специалисты Россельхознадзора. Инспекторы провели осмотр груза и документарный контроль. Кроме того, безопасность товара подтвердили лабораторными исследованиями в аккредитованной лаборатории», — отметили в ведомстве.
После прохождения всех необходимых процедур на обе экспортные партии оформили ветеринарные сертификаты и сертификаты здоровья.
В целом география поставок животноводческой продукции из Алтайского края охватывает уже 24 государства. С начала 2026 года регион экспортировал в зарубежные страны более 90 тысяч тонн таких товаров.
08:12:27 10-08-2026
Молодцы!
08:31:22 10-08-2026
Сергей (08:12:27 10-08-2026) Молодцы!... лапки?
08:35:03 10-08-2026
Интересно, во Вьетнаме эти лапки будут продаваться дешевле чем у нас?
09:02:09 10-08-2026
Гость (08:35:03 10-08-2026) Интересно, во Вьетнаме эти лапки будут продаваться дешевле ч... Они их пожарят , перепакуют и перепродадут в Китай.
09:53:09 10-08-2026
Куринные лапки лакомство в Китае. В каком только виде их там не употребляют! Все супермаркеты завалены пакетиками, и в ресторанах их подают.
09:56:05 10-08-2026
Гость (09:53:09 10-08-2026) Куринные лапки лакомство в Китае. В каком только виде их там... там же мяса нету?
13:28:10 10-08-2026
Мусик (09:56:05 10-08-2026) там же мяса нету?...
В гусиной шее тоже, но кому-то же нравится сам процесс
10:26:41 10-08-2026
Кстати, отличный продукт. Напомнили, надо будет купить для разнообразия ...
10:37:18 10-08-2026
Чучмек (10:26:41 10-08-2026) Кстати, отличный продукт. Напомнили, надо будет купить для р... Все уже , ты то лапок— уехали во Вьетнам
16:53:48 10-08-2026
Чучмек (10:26:41 10-08-2026) Кстати, отличный продукт. Напомнили, надо будет купить для р... Что вы с ними делаете? Знаю, что добавляют в холодец во время варки для желирования.