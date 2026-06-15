Занятия могут быть интегрированы в обществознание или организованы как внеурочные модули

15 июня 2026, 15:30, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В современном обществе мужчины сталкиваются с проблемой гендерного неравенства, когда оскорбления со стороны женщин зачастую остаются без должного внимания или воспринимаются как незначительное явление. Иван Курбаков, юрист, политик и председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом", в интервью "Абзацу" предложил комплекс мер для преодоления этой проблемы и достижения равноправия.

Курбаков подчеркнул, что в обществе сложилась непростая ситуация, при которой мужчины систематически подвергаются унижениям. Особенно часто, по его словам, радикальные феминистки позволяют себе нелестные комментарии в адрес представителей мужского пола. В качестве одной из эффективных мер эксперт предложил создание специальных структур, которые будут контролировать проявления агрессии в интернете.

«Необходимо разработать систему обязательной проверки всех заявлений об оскорблениях, вне зависимости от пола заявителя. Также необходимо расширить практику привлечения к ответственности за интернет-оскорбления и создать специализированные подразделения в правоохранительных органах для противодействия радикальной феминистской агрессии в Сети», — отметил Курбаков.

Кроме того, он предложил включить в школьные программы занятия по правовой грамотности и изучению вопросов гендерного равенства.

Эксперт также акцентировал внимание на необходимости запуска государственных кампаний, направленных на борьбу с травлей и публичным унижением.