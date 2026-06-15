НОВОСТИНаука и образование

Курсы по половому равенству предложили ввести в российских школах

Занятия могут быть интегрированы в обществознание или организованы как внеурочные модули

15 июня 2026, 15:30, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В современном обществе мужчины сталкиваются с проблемой гендерного неравенства, когда оскорбления со стороны женщин зачастую остаются без должного внимания или воспринимаются как незначительное явление. Иван Курбаков, юрист, политик и председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом", в интервью "Абзацу" предложил комплекс мер для преодоления этой проблемы и достижения равноправия.

Курбаков подчеркнул, что в обществе сложилась непростая ситуация, при которой мужчины систематически подвергаются унижениям. Особенно часто, по его словам, радикальные феминистки позволяют себе нелестные комментарии в адрес представителей мужского пола. В качестве одной из эффективных мер эксперт предложил создание специальных структур, которые будут контролировать проявления агрессии в интернете.

«Необходимо разработать систему обязательной проверки всех заявлений об оскорблениях, вне зависимости от пола заявителя. Также необходимо расширить практику привлечения к ответственности за интернет-оскорбления и создать специализированные подразделения в правоохранительных органах для противодействия радикальной феминистской агрессии в Сети», — отметил Курбаков.

Кроме того, он предложил включить в школьные программы занятия по правовой грамотности и изучению вопросов гендерного равенства.

Эксперт также акцентировал внимание на необходимости запуска государственных кампаний, направленных на борьбу с травлей и публичным унижением.

«Важно ограничить распространение радикальных идей в средствах массовой информации и социальных сетях. Требуется реформировать судебную систему: необходимо ужесточить наказания за повторные оскорбления и предусмотреть реальную компенсацию морального вреда в случае публичных унижений», — заключил Курбаков.

Школа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Минпросвещения: обучение детей чтению и письму — зона ответственности школы

Доверьте обучение грамоте школе, а дома создавайте условия для естественного развития — так ребенок будет учиться с радостью и успехом
НОВОСТИНаука и образование

дети образование школы
       

Комментарии 8

Avatar Picture
Мусик

15:54:10 15-06-2026

Предлагсгется на практических занятиях бить девочек?
или я что-то не так понял?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:45 16-06-2026

Мусик (15:54:10 15-06-2026) Предлагсгется на практических занятиях бить девочек?или ...
Нельзя, во-первых, девочки научатся давать сдачи и их будет сложнее бить некоторым недостойным мужчинам в дальнейшем. А во-вторых, может оказаться, что некоторые девочки бьют посильнее мальчишек, что опять будет ущемлять и оскорблять хрупкое эго Отцов.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:30 15-06-2026

Нет слов... хотя нет, нашла "ущемленный". Ему надо теперь пожаловаться на меня в суд за проявление агрессии в интернете

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Обманутый дольщик

16:36:19 15-06-2026

Бедные несчастные наши мужчины....лучше бы про закон о домашнем насилии написали

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:01 15-06-2026

Бред.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:17 16-06-2026

Может потому, что мужское население само себя дискредитировало? Я не говорю про всех мужчин.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:30 16-06-2026

Гость (09:12:17 16-06-2026) Может потому, что мужское население само себя дискредитирова...
Потому что самые громкие и неадекватные типа "Отцов" или Бутиной портят впечатление о всех представителях своего пола. Идиотов мало, но они так грамотно расставлены, что на них натыкаешься на каждом шагу

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:10 16-06-2026

тюти гошподи

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров