Курсы по половому равенству предложили ввести в российских школах
Занятия могут быть интегрированы в обществознание или организованы как внеурочные модули
15 июня 2026, 15:30, ИА Амител
В современном обществе мужчины сталкиваются с проблемой гендерного неравенства, когда оскорбления со стороны женщин зачастую остаются без должного внимания или воспринимаются как незначительное явление. Иван Курбаков, юрист, политик и председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом", в интервью "Абзацу" предложил комплекс мер для преодоления этой проблемы и достижения равноправия.
Курбаков подчеркнул, что в обществе сложилась непростая ситуация, при которой мужчины систематически подвергаются унижениям. Особенно часто, по его словам, радикальные феминистки позволяют себе нелестные комментарии в адрес представителей мужского пола. В качестве одной из эффективных мер эксперт предложил создание специальных структур, которые будут контролировать проявления агрессии в интернете.
«Необходимо разработать систему обязательной проверки всех заявлений об оскорблениях, вне зависимости от пола заявителя. Также необходимо расширить практику привлечения к ответственности за интернет-оскорбления и создать специализированные подразделения в правоохранительных органах для противодействия радикальной феминистской агрессии в Сети», — отметил Курбаков.
Кроме того, он предложил включить в школьные программы занятия по правовой грамотности и изучению вопросов гендерного равенства.
Эксперт также акцентировал внимание на необходимости запуска государственных кампаний, направленных на борьбу с травлей и публичным унижением.
«Важно ограничить распространение радикальных идей в средствах массовой информации и социальных сетях. Требуется реформировать судебную систему: необходимо ужесточить наказания за повторные оскорбления и предусмотреть реальную компенсацию морального вреда в случае публичных унижений», — заключил Курбаков.
15:54:10 15-06-2026
Предлагсгется на практических занятиях бить девочек?
или я что-то не так понял?
13:17:45 16-06-2026
Мусик (15:54:10 15-06-2026) Предлагсгется на практических занятиях бить девочек?или ...
Нельзя, во-первых, девочки научатся давать сдачи и их будет сложнее бить некоторым недостойным мужчинам в дальнейшем. А во-вторых, может оказаться, что некоторые девочки бьют посильнее мальчишек, что опять будет ущемлять и оскорблять хрупкое эго Отцов.
16:03:30 15-06-2026
Нет слов... хотя нет, нашла "ущемленный". Ему надо теперь пожаловаться на меня в суд за проявление агрессии в интернете
16:36:19 15-06-2026
Бедные несчастные наши мужчины....лучше бы про закон о домашнем насилии написали
19:41:01 15-06-2026
Бред.
09:12:17 16-06-2026
Может потому, что мужское население само себя дискредитировало? Я не говорю про всех мужчин.
11:28:30 16-06-2026
Гость (09:12:17 16-06-2026) Может потому, что мужское население само себя дискредитирова...
Потому что самые громкие и неадекватные типа "Отцов" или Бутиной портят впечатление о всех представителях своего пола. Идиотов мало, но они так грамотно расставлены, что на них натыкаешься на каждом шагу
12:47:10 16-06-2026
тюти гошподи