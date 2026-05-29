Минпросвещения: обучение детей чтению и письму — зона ответственности школы
Доверьте обучение грамоте школе, а дома создавайте условия для естественного развития — так ребенок будет учиться с радостью и успехом
29 мая 2026, 13:46, ИА Амител
Родители не должны заставлять детей читать и писать до поступления в школу, так как школа обязана обучить этим навыкам в соответствии с законом, сообщила ТАСС Елена Приступа, эксперт Минпросвещения, директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка и доктор педагогических наук.
«Родители могут навредить, если будут пытаться ускорить обучение. Главное, чтобы ребенок понимал, что такое звук, буква, число и цифра, умел сравнивать, классифицировать, обобщать и группировать информацию, а также описывать изображения и имел базовые социальные знания. Именно эти навыки важны для успешного начала школьной жизни и станут основой для хорошей успеваемости. Школа, как и положено, обучит детей читать и писать», — подчеркнула она.
По словам Приступы, развитие ребенка связано с изменениями в физической, когнитивной, эмоциональной и социальной сферах. Перед тем как пойти в школу, ребенок проходит три возрастных этапа, каждый из которых имеет свои особенности.
Важно, чтобы родители помогали ребенку развиваться, учитывая эти естественные процессы, заключила эксперт.
Ранее в России предложили исключать из школы хулиганов за неудовлетворительное поведение.
15:07:19 29-05-2026
Минпросвещения: обучение детей чтению и письму — зона ответственности школы------ правильно. А воспитание детей - зона ответственности из родителей!
17:01:30 29-05-2026
Главное, чтобы ребенок понимал, что такое звук, буква, число и цифра....///////
Все ли взрослые понимают разницу между звуком и буквой, числом и цифрой?))) Умеют классифицировать, группировать и обобщать информацию?))) Имеют базовые социальные знания?)))
Кстати, что такое "базовые социальные знания"?
17:21:25 29-05-2026
Гость (17:01:30 29-05-2026) Главное, чтобы ребенок понимал, что такое звук, буква, число...
Кстати, что такое "базовые социальные знания"?
Драться и обижать других - плохо, помогать и дружить - хорошо. Играть по правилам - хорошо, хулиганить - плохо. Слушайся родителей и воспитателя/учителя. Знай свое ФИО, адрес, телефоны и ФИО родителей. Остерегайся незнакомцев, в случае опасности обращайся к полицейским или сотрудникам транспорта/магазина. Если потерялся стой на месте. И т.д. и т.п.