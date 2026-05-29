Доверьте обучение грамоте школе, а дома создавайте условия для естественного развития — так ребенок будет учиться с радостью и успехом

29 мая 2026, 13:46, ИА Амител

Школа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Родители не должны заставлять детей читать и писать до поступления в школу, так как школа обязана обучить этим навыкам в соответствии с законом, сообщила ТАСС Елена Приступа, эксперт Минпросвещения, директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка и доктор педагогических наук.

«Родители могут навредить, если будут пытаться ускорить обучение. Главное, чтобы ребенок понимал, что такое звук, буква, число и цифра, умел сравнивать, классифицировать, обобщать и группировать информацию, а также описывать изображения и имел базовые социальные знания. Именно эти навыки важны для успешного начала школьной жизни и станут основой для хорошей успеваемости. Школа, как и положено, обучит детей читать и писать», — подчеркнула она.

По словам Приступы, развитие ребенка связано с изменениями в физической, когнитивной, эмоциональной и социальной сферах. Перед тем как пойти в школу, ребенок проходит три возрастных этапа, каждый из которых имеет свои особенности.

Важно, чтобы родители помогали ребенку развиваться, учитывая эти естественные процессы, заключила эксперт.

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