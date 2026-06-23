"Лжецы и подонки" будут пытаться дискредитировать выборы, заявила Памфилова
По ее словам, их работа уже началась
23 июня 2026, 17:50, ИА Амител
На пленарном заседании Общественной палаты председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова поблагодарила наблюдателей, которые помогают "дать бой лжецам и подонкам".
По ее словам, западные пропагандисты "обязательно будут пытаться дискредитировать выборы" в России:
«Будут и извне, и изнутри пытаться дискредитировать эти выборы. Обязательно будут. Огромные средства на это уже выделены. Здесь они, давно уже проснувшиеся, будут пытаться что-то делать. Силой правды, фактами мы должны поставить преграду этому», — подчеркнула глава ЦИК.
Памфилова также добавила, что стандарты центров общественного наблюдения, созданные в "мирное время", фактически сохраняются и сейчас, но с упором на безопасность. Все это позволяет сохранить легитимность выборов и доверие избирателей:
«Правда, делаю упор на безопасности, на безопасности выборов, но тем не менее сохраняем при обеспечении безопасности открытость и прозрачность. Для нас это невероятно важно, потому что это действительно залог доверия и легитимности выборов», — отметила Элла Памфилова.
18:14:11 23-06-2026
Выборы 3 дня идут. Не так давно за один день справлялись.
18:49:44 23-06-2026
Выборы без выбора в дискредитации не нуждаются.
19:02:22 23-06-2026
«Силой правды, фактами мы должны поставить преграду этому». Что тут еще добавить?
19:37:38 23-06-2026
Знает кошка, чьё мясо сьела, заранее пищит.
19:44:12 23-06-2026
"Правда, делаю упор на безопасности, на безопасности выборов, но тем не менее сохраняем при обеспечении безопасности открытость и прозрачность"----------------------- Кухня таинственности
21:26:06 23-06-2026
на протоколах озолотилась уже.
лжецы и подонки, а роптать кто?чернь и рабы?
21:36:05 23-06-2026
Выборы? Может голосование уже?
22:27:46 23-06-2026
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07:50:49 24-06-2026
один бывший персонаж в гробу перевернулся.
08:20:50 24-06-2026
Чует кошка, чьё мясо сьела, заранее голосит.
08:47:36 24-06-2026
В самой демократической стране вообще кладбищами голосовали.Проигравший демократические выборы Трамп тогда послала свой электорат вперёд на Капитолий.Не обошлось без жертв и посадок.
09:15:07 24-06-2026
Гость (08:47:36 24-06-2026) В самой демократической стране вообще кладбищами голосовали.... Шо, опять негров линчують, нелюди, а где же про дефицит бюджета и обрушение доллара, который уже второй век ждемс)
09:27:50 24-06-2026
Гость (09:15:07 24-06-2026) Шо, опять негров линчують, нелюди, а где же про дефицит бюдж...
Негры,дефицит,обрушение доллара...А по теме? )
09:32:16 24-06-2026
Гость (09:15:07 24-06-2026) Шо, опять негров линчують, нелюди, а где же про дефицит бюдж...
В огороде бузина,а в Киеве западные лигитимные с нелигитимным ручкаются и обнимаются )
09:33:35 24-06-2026
В психологии такое называют "проекцией" - когда человек приписывает другим свои собственные качества, мысли или мотивы).
Честно говоря не думаю что Памфилова пользуется большим уважением в обществе, судя даже по срезу комментариев на Амике. Радует, что все-таки остались у нас думающие люди. Народ все понимает.
09:35:06 24-06-2026
Есть в России хорошая поговорка: "по себе людей не судят".
09:48:34 24-06-2026
Гость (09:35:06 24-06-2026) Есть в России хорошая поговорка: "по себе людей не судят".... В русском фольклоре часто использовались фразы «Всяк судит по себе», "Каждый на свой аршин меряет".
ваше мнение не вернО.
11:22:33 24-06-2026
так им и стараться не надо
12:14:41 24-06-2026
"Лжецы и подонки" будут пытаться дискредитировать выборы, О, как про народ- то!!
14:31:18 24-06-2026
у меня до сих пор в телефоне фотка, которую сделал в голосовании по конституции. Избирательный пункт на лавке у нашего подъезда. Полицай и две женщины принимают голоса. А она говорила что это наговор.
20:22:52 24-06-2026
Пока будет действовать электронное голосование - будет огромное недоверие к выборам - ведь в электронных урнах голоса не пересчитываются наблюдателями. Как вариант выигрывает тот, кто подсчитывает голоса в электронном виде за компом, а не на избирательном участке. Но голосовать обязательно надо. Каждый голос против правящей партии на вес золота.
14:55:37 27-06-2026
Это правильно. Сильнее всех "держи вора!" кричит сам вор.