"Лжецы и подонки" будут пытаться дискредитировать выборы, заявила Памфилова

По ее словам, их работа уже началась

23 июня 2026, 17:50, ИА Амител

Глава ЦИК Элла Памфилова на пленарном заседании Общественной палаты / Фото: скриншот видео

На пленарном заседании Общественной палаты председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова поблагодарила наблюдателей, которые помогают "дать бой лжецам и подонкам".

По ее словам, западные пропагандисты "обязательно будут пытаться дискредитировать выборы" в России:

«Будут и извне, и изнутри пытаться дискредитировать эти выборы. Обязательно будут. Огромные средства на это уже выделены. Здесь они, давно уже проснувшиеся, будут пытаться что-то делать. Силой правды, фактами мы должны поставить преграду этому», — подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова также добавила, что стандарты центров общественного наблюдения, созданные в "мирное время", фактически сохраняются и сейчас, но с упором на безопасность. Все это позволяет сохранить легитимность выборов и доверие избирателей: