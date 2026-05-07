НОВОСТИОбщество

Маргарита Симоньян впервые за два года потанцевала в Краснодаре

Журналистка посетила родной город ради детского конкурса казачьей песни

07 мая 2026, 15:29, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: стоп-кадр с видео КП
Маргарита Симоньян / Фото: стоп-кадр с видео КП

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян посетила родной Краснодар и поделилась впечатлениями в своем Telegram-канале. Журналистка призналась, что впервые за два года поучаствовала в танце — по ее словам, до этого она не танцевала с декабря 2024 года.

Приезд в Краснодар был связан с участием в детском конкурсе казачьей песни, организованном Всероссийским государственным университетом юстиции. Во время мероприятия Симоньян не только наблюдала за выступлениями, но и сама вышла на танцпол — к ней присоединилась ректор университета Ольга Александрова.

Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян призвала женщин с онкозаболеваниями бороться. Она подчеркнула, что пациентам необходимо прислушиваться к мнению врачей.

Маргарита Симоньян в студии

"Свет моей жизни погас". Какую правду рассказала Симоньян о своей болезни и потере мужа

В шоу "Секрет на миллион" журналистка призналась: смерть Тиграна Кеосаяна волнует ее больше, чем рак
НОВОСТИОбщество

танцы рак
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

16:05:47 07-05-2026

Хочешь там гуляй,
Хочешь там играй,
Хочешь от души пой там и пляши

Сам или с толпой
Веселись и пой

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:43:43 07-05-2026

С Лерчека надо брать пример : курс химии прошла - и на треню)))

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров