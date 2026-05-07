Маргарита Симоньян впервые за два года потанцевала в Краснодаре

Журналистка посетила родной город ради детского конкурса казачьей песни

07 мая 2026, 15:29, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: стоп-кадр с видео КП

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян посетила родной Краснодар и поделилась впечатлениями в своем Telegram-канале. Журналистка призналась, что впервые за два года поучаствовала в танце — по ее словам, до этого она не танцевала с декабря 2024 года.

Приезд в Краснодар был связан с участием в детском конкурсе казачьей песни, организованном Всероссийским государственным университетом юстиции. Во время мероприятия Симоньян не только наблюдала за выступлениями, но и сама вышла на танцпол — к ней присоединилась ректор университета Ольга Александрова.

Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян призвала женщин с онкозаболеваниями бороться. Она подчеркнула, что пациентам необходимо прислушиваться к мнению врачей.