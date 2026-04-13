В шоу "Секрет на миллион" журналистка призналась: смерть Тиграна Кеосаяна волнует ее больше, чем рак

13 апреля 2026, 17:42, ИА Амител

Маргарита Симоньян в студии "Секрет на миллион" / Кадр из эфира телеканала НТВ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пришла в студию передачи "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, где рассказала о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна и о том, как сейчас проходит лечение от рака. Журналистка уже не первый раз говорит на эти темы в эфире. Но интервью с ведущей Лерой Кудрявцевой получилось невероятно откровенным: Симоньян поделилась подробностями, которых раньше никто не знал.

Что Маргарита Симоньян рассказала о своей болезни и о том, как она пережила смерть Кеосаяна, — в материале amic.ru.

1 Как Тигран Кеосаян впал в кому? Симоньян подчеркнула, что ее муж тщательно следил за здоровьем: наблюдался у врачей, исправно пил таблетки и ежедневно проходил по 10 тысяч шагов. Состояние режиссера резко ухудшилось в декабре 2024-го из-за того, что он заболел пневмонией. Главред RT вспомнила день, когда Кеосаян впал в кому: «Весь этот день он был на ногах. Это было перед Новым годом. День со своими ребятами он провел на радио, повел их есть хаш: был мальчишник такой. Потом мы поехали на день рождения моей подруги. И все, это был последний вечер», — рассказала Симоньян в эфире. При этом она рассказала, что сразу врачи дали ей понять: никакой надежды практически нет. «Это были девять месяцев ада. На второй-третий день мне сказали, что у него полностью поврежден мозг. И надежды никакой нет. И я все равно ходила каждый день, с ним разговаривала, читала, молилась. Он мне отвечал, как врачи говорили, — насколько это возможно, — рефлекторно. Он смотрел. Я скажу, что даже этот ад был лучше, чем сейчас, без него», — рассказала главред RT, которая в эфире не могла сдержать слез.

2 Почему все, что случилось с Кеосаяном, было неизбежно? Маргарита Симоньян рассказала, что проблемы с сердцем у Тиграна Кеосаяна начались очень давно. В какой-то момент врачи, которые занимались его лечением, прямо сказали журналистке, что жить ему осталось не больше трех лет. Режиссеру тогда было чуть за 40. Другими словами, он прожил гораздо дольше, чем прогнозировали специалисты. «То есть он должен был уйти в 46 по всем прикидкам его врачей. Ему они, конечно, не говорили, а потом рассказали мне. Ему было 45. Ему оставался год жизни, а Господь подарил нам 13 лет. И я безмерно благодарна Господу за то, что они были», — сказала она в эфире.

3 Откуда у Маргариты Симоньян появился рак? Журналистка уверена, что рак груди у нее развился исключительно из-за того нервного напряжения, которое она переживала на протяжении девяти месяцев. Напомним, именно столько Тигран Кеосаян находился в коме. Первые 40 дней Симоньян жила вместе с ним в больнице. Главред RT подчеркнула, что по тесту ДНК вероятность у нее онкозаболеваний "равна нулю". В ноябре 2024-го она прошла чек-ап, который ничего не показал, а уже в сентябре 2025-го врачи диагностировали рак с метастазами. «У меня по женской линии ни у кого не было не просто рака груди, а никакого рака. Мои бабушки и прабабушки, которых я прекрасно помню, доживали до 90–100 лет. Просто ложились, говорили: "Вы мне все надоели" и умирали. И меня ждала такая же участь. Все врачи говорят, что я вызвала это все сама», — объяснила Маргарита Симоньян.

4 Как прошла операция по удалению груди? По словам Симоньян, оперировалась она платно. Хирургическое вмешательство длилось семь часов. Журналистке удалили обе груди и пораженные лимфатические узлы. Причем одна грудь была здоровой, но Симоньян сама решила, что и ее следует прооперировать. «Я захотела удалить обе. Если одна уже нехорошая, зачем вторая? Они мне говорят: "Ну она же здоровая". А я говорю: "Так и эта в прошлом году была здоровая". Зачем я буду еще об этом думать?» — объяснила главред RT.

5 Как проходит лечение Маргариты Симоньян? "Химию" главред RT проходила бесплатно в рамках ОМС, а вот лучевую терапию делала уже платно. По ее словам, врачи оценивают общий срок лечения в пять лет. Симоньян находится под постоянным контролем врачей и регулярно проходит обследования. «Я пью таблетки. Еще мне раз в месяц колют в живот какую-то капсулу, больно», — рассказала она. При этом Маргарита Симоньян подчеркнула: все, через что она проходит, не сравнится с потерей любимого мужа. Теперь ей все равно на собственный внешний вид — в студии она появилась с коротким "ежиком". «Свет моей жизни погас. Грудь, химия, волосы — меня вообще это все не волнует, смешно об этом говорить. Это несоизмеримые вещи. Мне все равно, как я выгляжу», — сказала журналистка.

6 Что Симоньян рассказала о неродившемся четвертом ребенке? В 2020-м, когда Симоньян ждала четвертого ребенка, у нее случился выкидыш. По ее словам, сама она эту новость восприняла спокойно и "не проронила ни слезинки". «Тигран мне говорил: "Ты что, робот какой-то? Почему ты не плачешь?" Я себе сразу сказала: имей совесть! У тебя трое маленьких детей. Ты и первого родила в 33. Ты и так в общем-то подзадержалась, добровольно, не потому что раньше не получалось, я раньше не хотела», — сказала она в эфире. Она пояснила, что сравнивала себя с другими людьми, которые всю жизнь пытаются завести хоть одного ребенка, но у них так и не получается. По словам Симоньян, Тигран Кеосаян отреагировал на произошедшее бурно, но ей удалось его успокоить и помочь принять потерю.