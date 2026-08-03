"Мария-Ра" намерена взыскать крупный штраф с поставщика рыбы из Москвы

В исковом заявлении указано, что поставленный товар не отвечал требованиям заключенного договора и нормативной документации

03 августа 2026, 10:33, ИА Амител

Рыба / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Алтайская торговая сеть "Мария-Ра" через свою дочернюю компанию "Розница К-1" обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском к московской фирме "Берингов пролив". Истец требует взыскать с поставщика 1,6 млн рублей штрафа за поставку товара, который, по его мнению, не соответствует условиям договора. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов суда, помимо штрафа, компания просит взыскать с ответчика расходы по уплате государственной пошлины. В исковом заявлении указано, что поставленный товар не отвечал требованиям заключенного договора и нормативной документации.

Вместе с тем суд пока не принял иск к производству. Заявление оставили без движения, поскольку истец ненадлежащим образом представил документы, подтверждающие уплату государственной пошлины.

Арбитражный суд обязал компанию устранить выявленные недостатки до 18 августа. После этого будет решен вопрос о принятии искового заявления к производству.