"Мария-Ра" намерена взыскать крупный штраф с поставщика рыбы из Москвы
В исковом заявлении указано, что поставленный товар не отвечал требованиям заключенного договора и нормативной документации
03 августа 2026, 10:33, ИА Амител
Алтайская торговая сеть "Мария-Ра" через свою дочернюю компанию "Розница К-1" обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском к московской фирме "Берингов пролив". Истец требует взыскать с поставщика 1,6 млн рублей штрафа за поставку товара, который, по его мнению, не соответствует условиям договора. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Как следует из материалов суда, помимо штрафа, компания просит взыскать с ответчика расходы по уплате государственной пошлины. В исковом заявлении указано, что поставленный товар не отвечал требованиям заключенного договора и нормативной документации.
Вместе с тем суд пока не принял иск к производству. Заявление оставили без движения, поскольку истец ненадлежащим образом представил документы, подтверждающие уплату государственной пошлины.
Арбитражный суд обязал компанию устранить выявленные недостатки до 18 августа. После этого будет решен вопрос о принятии искового заявления к производству.
10:36:11 03-08-2026
всю рыбу надо занести в Красную книгу.
и беречь от пожирания народом.
10:52:34 03-08-2026
Мусик (10:36:11 03-08-2026) всю рыбу надо занести в Красную книгу.и беречь от пожира... Ее и так уже внесли в ранг не покупок - селедка по 600 рублей - ее в совковые времена кормили свиней. Про все остальное молчу.
10:54:46 03-08-2026
Мусик (10:36:11 03-08-2026) всю рыбу надо занести в Красную книгу.и беречь от пожира... кроме вяленой воблы , а то как пиво пить ?
11:03:30 03-08-2026
Гость (10:54:46 03-08-2026) кроме вяленой воблы , а то как пиво пить ?... того кто пьет пиво с воблой - считать олигархом. и начислять подоходный 98% в пользу нас пролетариев (например меня - я воблу не, я по омулю)
13:52:32 03-08-2026
К марии-ра нужно предъявить многомиллиардный иск компаниям которые занимаются рыбодобычей и поставкой рыбы в это сеть. Вот уже более 10 лет они берут под реализацию мороженую рыбу лососевых (горбушу, кету, нерку и др) в непотрашеном виде. Достают из нее икру и продают по рыночной цене. Оставшаяся на прилавках вскрытая рыба гниет год, а затем ее просто вывозят либо на свалку или либо возвращают поставщику. Получается у них лихо. Получили к примеру тонну рыбы. Взяли 100 киллограм икры по цене рыбы. Продали икру в 100 раз дороже. А оставшуюся после этого рыбу уничтожили. Мол не продается она. Все знают. Все молчат.
14:42:36 03-08-2026
Гость (13:52:32 03-08-2026) К марии-ра нужно предъявить многомиллиардный иск компаниям к... ну и зря поторошенную рыбу выбрасывают. Соорудили бы заводик где рыбу отчищали откостей -это рабочие места. Мясо рыбы могли бы солить определенным образом под разными сосусами и рецептурой и продавать
и даже кости бы пошли в дело. В мое время в СССР кости рыбы сушили молотили в порошок и нагревали - получался рыбный клей. Натуральный. Это штука дорогая она на грунтовку картин художникам идет, на проклейку холстов, на мебельные производства и много еще куда
16:40:22 03-08-2026
майор (14:42:36 03-08-2026) ну и зря поторошенную рыбу выбрасывают. Соорудили бы заводик... ой, наивный юнош...
00:00:34 04-08-2026
Гость (13:52:32 03-08-2026) К марии-ра нужно предъявить многомиллиардный иск компаниям к... Не с Суворова пишите? Не получится со 1000 кг(и с 10 000 тоже), рыбы 100 кг икры ниииизаааШтоо, покажите место куда выкидывают красную рыбу? не покажете, потому что его нет.)) После доставания из рыбы икра в ястыке, ее в товарный вид продавцы дорабатываю? долго можно пытаться объяснять как это происходит.
11:52:59 04-08-2026
А в Марии Ра не в курсе что в Москве моря нет? И что покупать лучше где-нибудь во Владике?