"Мария‑Ра" подала в суд на барнаульскую компанию "Империя"

Сумма спора — 167 тысяч рублей

12 мая 2026, 11:31, ИА Амител

Магазин сети "Мария-Ра" / Фото: amic.ru

Одна из крупнейших торговых сетей Сибири — "Мария‑Ра" — подала в суд на барнаульское ООО "Империя". Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда.

Предмет спора — сумма 167 тысяч рублей. Точные обстоятельства конфликта пока не раскрыты. Краевой арбитраж еще не публиковал подробностей дела. Согласно данным системы "СПАРК‑Интерфакс", ООО "Империя" специализируется на оптовой торговле, преимущественно фруктами и овощами. Это позволяет предположить, что иск может быть связан с услугами по поставке товаров.

Стоит отметить, что торговая сеть "Мария‑Ра" нередко оказывается вовлечена в судебные разбирательства. Например, недавно две управляющие компании подали против нее иски. Так, организация из Новосибирска требует взыскать 1,1 миллиона рублей, а компания из Новокузнецка — 950 тысяч рублей.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Барнауле администрация района подала в суд на "Марию-Ра" из-за неубранного снега. Власти требовали, чтобы компания очистила земельный участок и прилегающую территорию на улице Малахова, 142.



