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Мария Захарова опровергла слухи о наличии американского гражданства у членов ее семьи

Подобные информационные вбросы часто используются для дискредитации публичных фигур и отвлечения внимания от актуальных тем

06 мая 2026, 15:30, ИА Амител

Захарова процитировала одно из четверостиший из переписки / Фото: amic.ru
Захарова процитировала одно из четверостиший из переписки / Фото: amic.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи о своем двойном гражданстве в эфире радио Sputnik. Она также осветила причины выбора Нью-Йорка для своей свадьбы.

Захарова заверила: «У меня и моих близких никогда не было второго гражданства или постоянного места жительства за границей. У нас с родителями, мужем и дочерью нет ни вида на жительство, ни пролонгированных виз, которые считаются его эквивалентом».

Дипломат подчеркнула, что эти недостоверные сведения распространяются уже более шести лет, несмотря на постоянные опровержения от официальных лиц.

Затем Захарова рассказала о своей свадьбе с мужем, которая прошла в Нью-Йорке:

«Мы познакомились за месяц до моей поездки в США. Я не могла не выполнить свои обязанности перед ведомством, поэтому мы решили пожениться в консульстве. В церемонии участвовали четверо: вице-консул, мой муж, я и портрет президента Путина», — с улыбкой поделилась Захарова.

Ранее сообщалось, что уехавшие в США россияне массово возвращаются на родину.

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

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Комментарии 7

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Гость

15:36:39 06-05-2026

Из хитрых глаз дым без огня исходит.

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ага

15:37:13 06-05-2026

верим

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Вася

15:41:14 06-05-2026

Ей зачем? Она и так везде в законе.

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Гость

16:06:50 06-05-2026

у них у всех, если не гражданство до дети или внуки.
вот поэтому 5 год

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гость

18:14:17 06-05-2026

Даже у Зюганова дети живут заграницей.... А он как бы идеолог. Чего уж говорить о простых функционерах.

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Гость

20:09:46 06-05-2026

Фу!Я за переживал.Теперь верю ей.

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....

06:48:47 07-05-2026

Да не дай бог какая заваруха начнется они все моментально отсюда сдернут. Недвига за бугром. Счета с миллионами в валюте в Швейцарии. Виллы на Кипре. А мы здесь умирать будем

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