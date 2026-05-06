Подобные информационные вбросы часто используются для дискредитации публичных фигур и отвлечения внимания от актуальных тем

06 мая 2026, 15:30, ИА Амител

Захарова процитировала одно из четверостиший из переписки / Фото: amic.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи о своем двойном гражданстве в эфире радио Sputnik. Она также осветила причины выбора Нью-Йорка для своей свадьбы.

Захарова заверила: «У меня и моих близких никогда не было второго гражданства или постоянного места жительства за границей. У нас с родителями, мужем и дочерью нет ни вида на жительство, ни пролонгированных виз, которые считаются его эквивалентом».

Дипломат подчеркнула, что эти недостоверные сведения распространяются уже более шести лет, несмотря на постоянные опровержения от официальных лиц.

Затем Захарова рассказала о своей свадьбе с мужем, которая прошла в Нью-Йорке:

«Мы познакомились за месяц до моей поездки в США. Я не могла не выполнить свои обязанности перед ведомством, поэтому мы решили пожениться в консульстве. В церемонии участвовали четверо: вице-консул, мой муж, я и портрет президента Путина», — с улыбкой поделилась Захарова.

Ранее сообщалось, что уехавшие в США россияне массово возвращаются на родину.