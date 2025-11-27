Многие релоканты не справляются с американскими ценами и уровнем жизни

27 ноября 2025, 15:15, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Переехавшие в США из-за специальной военной операции россияне массово возвращаются обратно в Россию, сообщает Telegram-канал Shot.

В интернете набирают популярность видеоролики, где россияне делятся с аудиторией новостями о своем скором или уже состоявшемся возвращении на родину. Подобные видео стали новым трендом среди российских эмигрантов в Соединенных Штатах.

Релоканты называют различные причины своего возвращения, в том числе высокие расходы на медицинское обслуживание, непомерную стоимость жизни и сильную тоску по близким, которая приводит к эмоциональному истощению и депрессии. Часто возвращаются семьи с маленькими детьми, рожденными в США и получившими американское гражданство. Это дает детям возможность в будущем путешествовать в Америку без виз, а также получать там медицинскую помощь и образование.