Уехавшие в США россияне массово возвращаются на родину
Многие релоканты не справляются с американскими ценами и уровнем жизни
27 ноября 2025, 15:15, ИА Амител
Переехавшие в США из-за специальной военной операции россияне массово возвращаются обратно в Россию, сообщает Telegram-канал Shot.
В интернете набирают популярность видеоролики, где россияне делятся с аудиторией новостями о своем скором или уже состоявшемся возвращении на родину. Подобные видео стали новым трендом среди российских эмигрантов в Соединенных Штатах.
Релоканты называют различные причины своего возвращения, в том числе высокие расходы на медицинское обслуживание, непомерную стоимость жизни и сильную тоску по близким, которая приводит к эмоциональному истощению и депрессии. Часто возвращаются семьи с маленькими детьми, рожденными в США и получившими американское гражданство. Это дает детям возможность в будущем путешествовать в Америку без виз, а также получать там медицинскую помощь и образование.
15:20:10 27-11-2025
не справляются с американскими ценами --- им пособия наверное не платят
15:26:55 27-11-2025
Массово - это сколько?
15:47:25 27-11-2025
Гость (15:26:55 27-11-2025) Массово - это сколько?... Около 150 человек из европейских стран каждый месяц подают заявки в МВД России с целью переезда в РФ. Европейцы стали чаще выбирать для проживания Россию, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин
17:10:00 27-11-2025
Гость (15:47:25 27-11-2025) Около 150 человек из европейских стран каждый месяц подают з... Верить Володину? Ну так себе. Знаю приличное количество людей уехавших. Ни один не вернулся. А сколько в месяц уезжают, Володин озвучил?
17:17:13 27-11-2025
Пузырек (17:10:00 27-11-2025) Верить Володину? Ну так себе. Знаю приличное количество люде... А я знаю приличное количество людей, которые не уехали и такое же приличное количество, которые собираются вернуться. Кто больше знает?
06:35:35 28-11-2025
Гость (15:47:25 27-11-2025) Около 150 человек из европейских стран каждый месяц подают з... по данным исследований из открытых источников, из РФ с 2000 по 2021 год уехало около 9 000 000 граждан. Посчитайте сами, сколько это в месяц и сравните с володинскими 150
15:30:14 27-11-2025
а что случилось? Родину вспомнили? Оказалось не такая уж плохая?
Отменить полюсы ОМС для этих кадров, самые высокие ставки в банках на кредиты и ипотеки, и впаять штрафы за покидание страны в "неудобное время", как эти штрафы назвать и оформить, думаю депутаты придумают, они в этом точно профи.
15:41:43 27-11-2025
Гость (15:30:14 27-11-2025) а что случилось? Родину вспомнили? Оказалось не такая уж пло...
Полюсы. Ты бы сам русский язык сначала выучил, патриот на полставки.
15:42:14 27-11-2025
Гость (15:30:14 27-11-2025) а что случилось? Родину вспомнили? Оказалось не такая уж пло... Полюсы, говорите... Можно даже фотокарточку вашу не смотреть - портрет ясен ))
15:45:37 27-11-2025
Гость (15:30:14 27-11-2025) а что случилось? Родину вспомнили? Оказалось не такая уж пло... Не буду ни придумывать,под это и их дети попасть могут
15:55:41 27-11-2025
Гость (15:30:14 27-11-2025) а что случилось? Родину вспомнили? Оказалось не такая уж пло... Не подскажете, что такое "полюс ОМС"? Какой именно вы собираетесь отменять, Северный или Южный? Или у ОМС еще и Восточный и Западный имеются? Впрочем, ничего нового, просто очередной патриот всего русского не удосужился выучить родной язык.
16:01:46 27-11-2025
Гость (15:30:14 27-11-2025) а что случилось? Родину вспомнили? Оказалось не такая уж пло... выдать бы Вам "полюс" - русский язык подучить....
15:33:12 27-11-2025
"Фантазёр" - ты меня называла...
15:33:47 27-11-2025
Но главное это как подать информацию.
15:37:47 27-11-2025
Ни один из знакомых не вернулся и даже не помышляет об этом. Мало того, не знают таких, которые хотели бы это сделать.
16:55:34 27-11-2025
Гость (15:37:47 27-11-2025) Ни один из знакомых не вернулся и даже не помышляет об этом.... А я знаю, которые вернулись и которые помышляют вернуться. Их не так много конечно, но есть.
15:49:25 27-11-2025
16:12:04 27-11-2025
Больше похоже на пропаганду.
16:19:31 27-11-2025
Кто-то уехал в США еще тогда, когда Россия хотела в НАТО вступить. В США работать надо.
16:54:24 27-11-2025
На ютюбе канал "жить в России"посмотрите.Сколько семей переезжает в Россию!!!Отовсюду!!!!Реальные люди рассказывают как "хорошо" в Европе и Америке.А здесь в комментах по ходу навальнята и хохлы преобладают.
16:57:26 27-11-2025
Гость (16:54:24 27-11-2025) На ютюбе канал "жить в России"посмотрите.Сколько семей перее...
Нет тут просто реальные и знающие реальность в отличие от шаровыпученных.
17:05:24 27-11-2025
Гость (16:57:26 27-11-2025) Нет тут просто реальные и знающие реальность в отличие о... Ну и что ты здесь делаешь?Велком в Европу к евроценностям!!!
18:48:35 27-11-2025
Гость (17:05:24 27-11-2025) Ну и что ты здесь делаешь?Велком в Европу к евроценностям!!!... Переехал из Барнаула в Европу, прекрасные здесь ценности, не понимаю Вашего сарказма.
- Бесплатная медицина и на высшем уровне,
- За рождение ребенка нам дали материнский капитал просто деньгами, а не как в России сертификатом. Причем этот маткапитал 1,3 миллиона рублей, за рождение любого ребенка, хоть первого, хоть десятого.
- Спорт развит на высшем уровне, особенно детский. На уроках физкультуры приходят спортсмены из разных видов спорта и проводят уроки, чтобы заинтересовать детей.
- Местные автопроизводители производят качественные автомобили, нет никаких импортных пошлин и выбор просто гигантский.
- С местными зарплатами любой человек среднего класса может поехать в Барнаул как турист и будет чувствовать себя как король просто.
- Всем детям до 12 лет проезд в общественном транспорте абсолютно бесплатный, с ребенком до 2-х лет один взрослый может ехать бесплатно. А также это распространяется на некоторые авиакомпании, так что дети по европе летают бесплатно (например райнэйр так делает).
- Отдых на море 2 раза в год, а также в горах зимой, превратился просто в рутину. Все так делают, это стандарт.
- и т.д, могу рассказывать до бесконечности.
Я русский, гражданин РФ, никакого другого гражданства у меня нет. Если есть вопросы и хотите узнать из первых уст, задавайте, с радостью отвечу.
21:06:24 27-11-2025
Антон (18:48:35 27-11-2025) Переехал из Барнаула в Европу, прекрасные здесь ценности, не... Неужто сударь вы в гейропе новости амика, почитываете, откуда такая страсть к Алтайским новостям?
Вам оно зачем про "немытую Россию" читать, отдых в горах не успеете отдохнуть с этим Амиком.
01:55:29 28-11-2025
гость (21:06:24 27-11-2025) Неужто сударь вы в гейропе новости амика, почитываете, откуд... Ну вот такой пародокс, никто не блокирует мне доступ к амику и не запрещает читать те новости, которые я хочу.
09:55:31 28-11-2025
гость (21:06:24 27-11-2025) Неужто сударь вы в гейропе новости амика, почитываете, откуд... Да он не в европе никакой, вранье, сказки тут рассказывает. Кому он там нужен-то, бесполезный .....
07:04:33 28-11-2025
Антон (18:48:35 27-11-2025) Переехал из Барнаула в Европу, прекрасные здесь ценности, не... Где проживаете? Страна как называется? А теперь по пунктам: 1. Бесплатной медицины нет, есть страховка, уровень страховки определяет ваш работодатель в зависимости от вашей должности. Есть множество заболеваний или медицинских манипуляций не покрываемых страховкой, или требующих дополнительной оплаты. Уровень медицины - низкий. Квалификация врачей минимальна. Только очень дорогие клиники типа немецкой Шарите могут позволить себе держать в штате классных специалистов. Обычно такие спецы заняты частной практикой. В медицине муниципального уровня назначения на прием к узким специалистам на срок от 3 месяцев до полугода - обычное дело. То есть про медицины вы бессовестно лжете.
23:51:47 28-11-2025
Гость (07:04:33 28-11-2025) Где проживаете? Страна как называется? А теперь по пунктам: ... Отвечу на все вопросы в одном предложении.
Живу в прекрасном старинном городе Прага.
Да, за страховку платит работодатель, это его обязанность, я не могу платить сам. Нет никаких уровней страховки, она просто есть, ее не может не быть. Есть уровни членства в разных клиниках, например мой работодатель оплачивает мне уровень Gold в клинике которая называется "Canadian" (Шарите у меня нету в городе)
Уровень врачей и клиники просто прекрасный. Пришел к доктору, потому что спина заболела, мне тут же сделали рентген и МРТ, не отходя от места. Все оборудование новейшее, Siemens. Сказали все норм, делай упражнения и выписали таблетки для расслабления мышц. Рецепт пришел на телефон в виде сообщения. Пришел в аптеку, показал сообщение, выдали бесплатно таблетки. На все-провсе ушло два часа, из которых я полчаса лежал в аппарате МРТ.
Обычный материнский капитал (загуглите Rodičovský příspěvek). 350 тысяч крон за ребенка, за двойню 550 тысяч крон. Это 1,3 миллиона рублей, как я и написал. Выплачивают просто на карту деньгами. Можно разделить выплату на несколько платежей, указываешь в заявлении сам, как тебе удобно. Я попросил выплатить сразу все. А те выплаты, про которые вы говорите, это просто зарплата по декретному отпуску, которая составляет 70% от зарплаты, которую получала мама ребенка до выхода в отпуск.
Спорт оплачивается за полугодие, пару тысяч крон. К моему ребенку в школу приходят не звезды, а тренеры по разным видам спорта. Они в свою очередь тренировали в том числе звезд.
Авто - все европейские автопроизводители доступны без пошлин. Качество что у немцев BMW, Mercedes, VW, и т.д. что у чехов Шкода, просто на высшем уровне.
По поводу кризиса, ну не знаю в ноябре 2022, когда в России СВО было в самом разгаре, а Вольцваген груп начали строительство гигафабрики в самом центре Европы. И я эту строящуюся фабрику видел. Выпуск первых автомобилей запланировал на 2027 год. Т.е. они дали работу тысячам людей в стоительстве, а потом еще и на фабрике.
До 12 лет всем детям бесплатный проезд, с маленьким ребенком один взрослые едет бесплатно. Да, в других странах Европы может быть немного по-другому, в нескольких странах вообще весь общественный транспорт бесплатный.
При чем здесь беженец или перебежчик? Я гражданин РФ, в Барнаул хоть каждые выходные могу ездить, просто что там делать зимой то.
По поводу того, что я здесь никому не нужен. Ну так это же прекрасно, я поэтому и переехал, что тут я сам по себе, сам решаю что мне в жизни делать и никто мне не указ, никто меня знать не знает и не лезет ко мне и в мою семью. Знаете, это особенность взрослого человека, самому управлять своей судьбой.
07:12:25 28-11-2025
Антон (18:48:35 27-11-2025) Переехал из Барнаула в Европу, прекрасные здесь ценности, не... Продолжу по пунктам: маткапитала в Европе нет, платят пособие на ребенка, размер пособия зависит от страны - 140 до 450 Ойро в месяц. То есть это ваше второе вранье.
07:14:46 28-11-2025
Антон (18:48:35 27-11-2025) Переехал из Барнаула в Европу, прекрасные здесь ценности, не... Продолжение: спорт развит, много спортшкол, это не обсуждается. Но это платно. До 100 Ойро в месяц. И уж не знаю какие к вам спортсмены приходят, явно не Харри Кейн или Киллиан Мбапе.
07:17:30 28-11-2025
Антон (18:48:35 27-11-2025) Переехал из Барнаула в Европу, прекрасные здесь ценности, не... Продолжение: местные автопроизводители) ну, разве что в Германии они делают качественные модели. Но при этом у них кризис продаж и кризис производства. За прошлый год самые низкие показатели продаж новых авто, и самые гигантские убытки. Мерседес перевозит производство в США, БМВ сокращает производственные линии.
07:26:01 28-11-2025
Антон (18:48:35 27-11-2025) Переехал из Барнаула в Европу, прекрасные здесь ценности, не... Продолжение: да, с местными зарплатами ты в Барнауле будешь себя хорошо ощущать. Ты попробуй также себя ощущать там, где ты их зарабатываешь. После всех обязательных платежей свободных денег остается дай Бог до 500 ойро, а то и меньше. Это на человека. Я не говорю про высококвалифицированных спецов, ибо вам им там стать не светит. Удел беженца/перебезчика работа ниже среднего достатка, обычно связанная с физическим трудом. Проезд детей: да, бесплатный - до 6 лет только. А до 14 лет делают скидку на оплату. Зачастую до 50%. Но это совсем не то, что вы тут нацарапали. Я делаю вывод, что вы просто мир/дверь/мяч, который если и был в Европе, то только в качестве туриста. У меня же там родители живут. И я их регулярно навещаю. Знаю о чем говорю. Прощайте, ботало.
11:42:53 28-11-2025
Гость (07:26:01 28-11-2025) Продолжение: да, с местными зарплатами ты в Барнауле будешь ... А родители то не возвращаются
10:50:28 29-11-2025
Гость (07:26:01 28-11-2025) Продолжение: да, с местными зарплатами ты в Барнауле будешь ... "После всех обязательных платежей свободных денег остается дай Бог до 500 ойро"...остаеться???500ойро???нифига себе!!! я уже не помню когда у меня что то оставалось бы после всех платежей и не приходилось в долги залезать, чтоб пожрать себе купить, в текущем месяце вышел на 3 подработку. А как там на загнивающем, мил человек? Если на 3 работах пашешь?
17:02:35 27-11-2025
Гость (16:54:24 27-11-2025) На ютюбе канал "жить в России"посмотрите.Сколько семей перее... Патриотам же Ютуб запретили. Как вы его смотрите?
17:20:33 27-11-2025
Гость (17:02:35 27-11-2025) Патриотам же Ютуб запретили. Как вы его смотрите?... Нужно смотреть все стороны жизни и делать выводы,а не быть упоротым русофобом и ныть,как страшно жить в России.Нытикам здесь делать нечего делать.Чем больше вас уедет в свою любимую заграницу,чище будет.А к нам пусть возвращаются адекватные семьи.
17:31:02 27-11-2025
Гость (17:02:35 27-11-2025) Патриотам же Ютуб запретили. Как вы его смотрите?... Для нас запретили, а Мария Бутина на днях дала интервью ютубканалу Собчак. Может, Мария и Собчак как раз здесь пишут, у них явно есть ютуб.
17:18:41 27-11-2025
А еще я знаю карате/ айкидо/ джиу джитсу и еще много страшных слов.
22:23:18 27-11-2025
Сын уехал вслед за работой. Возвращаться не помышляет, ибо в Европе благополучие и безопасность. Интересовался у меня вопросом о смене гражданства. Я не против, ибо дважды ездил к нему и видел всё воочию.
08:35:34 28-11-2025
Гость (22:23:18 27-11-2025) Сын уехал вслед за работой. Возвращаться не помышляет, ибо в... Европа разная. Про Швейцарию еще поверю. А вот во Франции особенно в Париже, в Германии, Англии - там есть районы, куда полиция даже днем не ездит. Засилье мигрантов. Там о безопасности и благополучии давно забыли.
08:27:29 28-11-2025
Что то тутошние "патриоты" про жизнь пенсионеров помалкивают.Они тоже там, наверно,на макарошках да на просрочке?И пенсия ниже нашей?Прямо мрак один ,а тут сплошная благодать.Люди отпашут более сорока лет и получат 20 тыс.и иди солдатик-"ищи ответу".Живи не хочу.
08:50:07 28-11-2025
Акакий (08:27:29 28-11-2025) Что то тутошние "патриоты" про жизнь пенсионеров помалкивают... Что-то тамошние либералы не говорят, как французские пенсионеры митингуют с 2023 года против пенсионных реформ.
Пенсии в Европе хорошие - спору нет. Но Европа большая, та же Литва тоже Европа, в Европейском союзе состоит, а пенсии меньше, чем в России. И да они там на просрочке и макарошках - можете лично съездить проверить. Только торопитесь, а то скоро вся Прибалтика поразъедется от "хорошей жизни".
Опять же пенсию там дают далеко не всем, а у нас всем, даже если ты в носу ковырял всю жизнь - минималка тебе гарантирована. А там только пособия, которые даже на просрочку не хватает.
09:49:36 28-11-2025
Гость (08:50:07 28-11-2025) Что-то тамошние либералы не говорят, как французские пенсион... Опять враньё?Это отличительная черта тутошнего "патриота"?Так вот во Франции пенсионный возраст повысили всего на 2 года ,с 60 до 62 лет,и они протестуют.Потому что у них есть такое право.А у нас с 60 до 65 и мы молчим в тряпочку.Потому что "демократия " у нас.И пенсии и их уровень жизни несравнимы с нашими ,даже у прибалтов.Думаю и с пособиями для разгильдяев ,примерно, та же картина.Хуже положения чем с нашими так называемыми предпенсионерами ,которые поставлены на грань выживания ,наверно ,в мире нигде нет.Когда ты при таком возрасте и куче болезней должен из кожи вон лезть идти работать,потому что других средств существования нет.Это как называется?Благодать?
11:29:04 28-11-2025
Гость (08:50:07 28-11-2025) Что-то тамошние либералы не говорят, как французские пенсион... Страны Балтии живут лучше чем мы, это факт. РФ страна 3 мира !официально! по социальному и экономическому развитию и все эти басни про возвращенцев уже не первый год рассказывают. Да-да конечно, а про то как эти 3 калеки через пару месяцев в ужасе назад бегут "загнивать", почему то никто не рассказывает и учитывая как воют астанинцы сейчас и просят россиян не записываться на собеседование к консулу, потому что очередь на пару лет на визу расписана, не попасть из-за наших, прям вообще верю еще больше. А пропаганда не делает людей тупыми, она изначально на них рассчитана...
13:12:28 28-11-2025
Зачем много говорить? Посмотрите сколько миллионов покинуло отчизну за непродолжительный срок, и сколько оттуда приехало сюда.