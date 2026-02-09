Адвокат: Александр и Алия Галицкие заключили брак в Лас-Вегасе в "шуточной форме"

Накануне экс-супругу инвестора-миллиардера нашли мертвой в одной из камер изолятора временного содержания ОМВД России

Окружной суд округа Кларк в американском штате Невада 25 ноября 2025 года признал недействительным брак венчурного инвестора, основателя Almaz Capital Partners Александра Галицкого и Алии Галицкой (в девичестве Курмамбаевой).

Соответствующее постановление передала адвокат Александра Галицкого Анна Бутырина изданию РБК. В документе зафиксировано:

«Брак в Лас‑Вегасе, штат Невада, 30 апреля 2010 года, заключенный между Галицким А. В. и Алией Ж. Курмамбаевой (она же Галицкая), признан недействительным».

Суд установил, что супруги фактически не проживали вместе после заключения брака и на момент вынесения решения также не вели совместное хозяйство. При этом у пары отсутствует совместно нажитое имущество и общие долги, ни одна из сторон не имеет права на алиментные выплаты.

По словам адвоката Анны Бутыриной, брак был заключен в 2010 году в Лас‑Вегасе "в шуточной форме". При этом Александр Галицкий с 1988 года состоит в зарегистрированном браке с Альбиной Галицкой на территории России.

Дополнительно выяснилось, что сведения о заключении брака не были направлены в Минюст в установленный месячный срок.

Ситуация оставалась без движения до 2025 года, когда Алия Галицкая обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества.

6 февраля 2026 года Алия Галицкая была арестована по делу о вымогательстве 150 млн долларов у бывшего мужа. 7 февраля, накануне этапирования в СИЗО, она была обнаружена мертвой в камере изолятора временного содержания ОМВД России "Истринский".

По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, в камере Галицкая находилась одна и оставила записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа.

На момент признания брака недействительным супруги уже были разведены, а развод оформлен в марте 2025 года. У пары есть две дочери, имеющие гражданство России и США.

После развода Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью, и семья проживала в Московской области. Однако в конце мая 2025 года Александр Галицкий забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

Алия Галицкая обращалась в компетентные органы США с заявлением о похищении детей, но не получила реакции. Впоследствии она подала заявление в России. По словам ее адвоката Рубена Маркарьяна, встреча матери с дочерьми состоялась в Швейцарии, однако перевезти их в Россию не удалось, из‑за того что документы детей находились у отца.

В октябре 2025 года Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество Александра Галицкого на сумму 435 млн рублей в рамках иска о разделе совместно нажитого с бывшей супругой.

Эксперты оценивают рыночную стоимость арестованной собственности (включая квартиры на Патриарших прудах и Сретенке, а также загородный дом) в сумму, превышающую 1,2 млрд рублей.