Чиновники и автопроизводители заинтересованы в работе механизма, хотя и понимают, что россияне от него в минусе

22 июля 2026, 09:00, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Введенные в России с декабря 2025 года новые ставки утилизационного сбора не будут отменять или переносить на более поздний срок, поскольку принятые ранее решения уже включены в рабочий механизм поддержки автомобильной отрасли, заявил amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением заморозить действующие ставки утильсбора до 2030 года. Соответствующий проект закона уже подготовлен и направлен для получения заключения, писала "Газета.ru".

Слуцкий пояснил, что изменение правил взимания сбора уже привело к росту стоимости автомобилей. С начала 2026 года ставки снова поднялись на 10–20%, что спровоцировало подорожание некоторых моделей машин на 1–1,5 млн рублей.

«Временная приостановка действия утилизационного сбора позволит сдержать дальнейший рост стоимости транспортных средств и повысить доступность автомобилей для населения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Только вот государство не откажется от взимания утильсбора и не станет менять ранее введенные нормы, поскольку они уже стали частью разработанного действующего механизма. А этот сбор задуман именно как инструмент поддержки российского автопрома. Можно только предположить, что утилизационный сбор будет заменен каким-то другим красивым словом. Но, по сути, это ничего не поменяет», — пояснил Хайцеэр.

Этот сбор уже привел к сокращению поступлений в бюджет от таможенных сборов, но он заставляет российские предприятия производить автомобили, а для некоторых продавцов стал большим плюсом, заметил собеседник и признал:

«Конечно, одни ведомства от введения сбора проиграли, но другие выиграли. Хотя в целом потребители, конечно, в минусе — ввозимые машины стали дороже. Кроме того, заметно вырос рынок вторичных авто, поскольку новые иномарки для некоторых стали просто не по карману».

В целом не в правилах российских чиновников отказываться от разработанного и в принципе действующего механизма, добавил Ян Хайцеэр.

«Чиновники видят, что АвтоВАЗу, а также другому не менее крупному производителю — AGR — сбор оказался на руку. Многие связанные с этими компаниями показатели растут. Поэтому думать, что они даже ради временных политических, в том числе предвыборных, целей работу этого механизма притормозят, было бы утопично, как бы мы ни мечтали об ином», — заключил вице-президент НАС.

Компания AGR (Automotive Group) — бывшее дочернее предприятие немецкой компании Volkswagen AG в России. В мае 2023 года компания Volkswagen AG продала предприятие (главный завод которого расположен в Калуге) российскому автодилеру "Авилон" без опциона на обратный выкуп. Спустя месяц после продажи название было изменено на AGR и проведен глубокий ребрендинг. В августе 2025-го на калужском заводе запущен выпуск автомобилей под маркой Tenet.