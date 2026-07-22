"Мечта и утопия". Глава Автосоюза России оценил вероятность отмены утильсбора до 2030 года
Чиновники и автопроизводители заинтересованы в работе механизма, хотя и понимают, что россияне от него в минусе
22 июля 2026, 09:00, ИА Амител
Введенные в России с декабря 2025 года новые ставки утилизационного сбора не будут отменять или переносить на более поздний срок, поскольку принятые ранее решения уже включены в рабочий механизм поддержки автомобильной отрасли, заявил amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Ранее депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением заморозить действующие ставки утильсбора до 2030 года. Соответствующий проект закона уже подготовлен и направлен для получения заключения, писала "Газета.ru".
Слуцкий пояснил, что изменение правил взимания сбора уже привело к росту стоимости автомобилей. С начала 2026 года ставки снова поднялись на 10–20%, что спровоцировало подорожание некоторых моделей машин на 1–1,5 млн рублей.
«Временная приостановка действия утилизационного сбора позволит сдержать дальнейший рост стоимости транспортных средств и повысить доступность автомобилей для населения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
«Только вот государство не откажется от взимания утильсбора и не станет менять ранее введенные нормы, поскольку они уже стали частью разработанного действующего механизма. А этот сбор задуман именно как инструмент поддержки российского автопрома. Можно только предположить, что утилизационный сбор будет заменен каким-то другим красивым словом. Но, по сути, это ничего не поменяет», — пояснил Хайцеэр.
Этот сбор уже привел к сокращению поступлений в бюджет от таможенных сборов, но он заставляет российские предприятия производить автомобили, а для некоторых продавцов стал большим плюсом, заметил собеседник и признал:
«Конечно, одни ведомства от введения сбора проиграли, но другие выиграли. Хотя в целом потребители, конечно, в минусе — ввозимые машины стали дороже. Кроме того, заметно вырос рынок вторичных авто, поскольку новые иномарки для некоторых стали просто не по карману».
В целом не в правилах российских чиновников отказываться от разработанного и в принципе действующего механизма, добавил Ян Хайцеэр.
«Чиновники видят, что АвтоВАЗу, а также другому не менее крупному производителю — AGR — сбор оказался на руку. Многие связанные с этими компаниями показатели растут. Поэтому думать, что они даже ради временных политических, в том числе предвыборных, целей работу этого механизма притормозят, было бы утопично, как бы мы ни мечтали об ином», — заключил вице-президент НАС.
Компания AGR (Automotive Group) — бывшее дочернее предприятие немецкой компании Volkswagen AG в России. В мае 2023 года компания Volkswagen AG продала предприятие (главный завод которого расположен в Калуге) российскому автодилеру "Авилон" без опциона на обратный выкуп. Спустя месяц после продажи название было изменено на AGR и проведен глубокий ребрендинг. В августе 2025-го на калужском заводе запущен выпуск автомобилей под маркой Tenet.
09:10:08 22-07-2026
Я так понимаю господин Соколов с автоваза тоже сказал своё категорическое "НЕТ" Продолжаем переклеивать шильдики и рапортовать о колоссальных достижениях. Пример Москвич, на подходе Волга. Можно ещё долго пилить и пилить бюджет
15:40:45 22-07-2026
ВВП (09:10:08 22-07-2026) Я так понимаю господин Соколов с автоваза тоже сказал своё к... пилите Шура, пилите!
09:18:22 22-07-2026
за первый квартал дефицит 3 трлн - запланированный на год.
директора автоваза давно бы сидели за растрату бюджетных средств, если речь о развитии.
09:53:11 22-07-2026
Трагати (09:18:22 22-07-2026) за первый квартал дефицит 3 трлн - запланированный на год.
12:12:55 22-07-2026
Зачем нужен отечественный автопром? Если он хуже по качеству и дороже по цене. Веста с двигателем из "нулевых" по 28 000 долларов США! Вы шутите? Открою тайну: в Норвегии и Канаде нет отечественного автопрома, как и самолетов. Все ездят на корейцах, японцах и летают на Боингах. И счастливы. Веста и негодный к коммерческой эксплуатации ИЛ-118 - гордость россиян? Ха-ха.
16:41:08 22-07-2026
какая от этого польза?! кроме как "на карман"?