Мера не только окажет прямую помощь семьям и ветеранам, но и будет стимулировать спрос на автомобили, что положительно скажется на экономике

30 апреля 2026, 13:32, ИА Амител

Авто, утильсбор / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутаты от ЛДПР планируют внести законопроект, освобождающий многодетные семьи и ветеранов боевых действий от уплаты утилизационного сбора, сообщает газета "Известия".

«Данная инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на граждан, для которых автомобиль является основным транспортным средством. Я предлагаю расширить список льготников, включив в него инвалидов первой группы и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью», — отметил Леонид Слуцкий, глава фракции.

Он акцентировал внимание на том, что с 1 декабря 2025 года начали действовать новые правила расчета утилизационного сбора, зависящие от мощности двигателя и экологического класса автомобиля.

Эти изменения привели к значительному увеличению утилизационного сбора для ряда моделей авто. Если ранее сумма сбора составляла 3400 рублей, то теперь она может достигать 790 тысяч рублей, что существенно ухудшило финансовое положение многих российских граждан, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Минпромторг отложил новые правила утильсбора для авто из ЕАЭС.