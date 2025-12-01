Кто не успел, тот опоздал. В России с 1 декабря начали действовать новые ставки утильсбора

В механизм расчета утилизационного сбора был внесен ряд дополнительный показателей

01 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей – теперь сумма платежа зависит не только от типа и объема двигателя, но и от его мощности, которая используется для вычисления коэффициента по прогрессивной шкале.

Базовые ставки остаются прежними, однако принцип расчета стал сложнее. Как разъяснили ранее в Минпромторге, в механизм добавили дополнительные параметры:

базовая ставка формируется по типу и объему мотора;

мощность напрямую влияет на коэффициент, который увеличивается по мере роста лошадиных сил.

При этом льготные коэффициенты сохраняются, но только для граждан, ввозящих машины исключительно для личного пользования, и автомобилей мощностью до 160 л. с. – а это более 80% российского автопарка, рассказал РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров.

Мантуров также заверил, что правительство не ожидает резких скачков цен из-за обновленного механизма расчета. По его словам, цели закрыть рынок нет, поскольку отсутствие конкуренции замедлит развитие отечественного автопрома.

Утилизационный сбор – это налог, который производители и импортеры обязаны платить за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Эти средства предназначены для обеспечения последующей утилизации авто. Российским компаниям утильсбор позже компенсируется государством, и сумма возврата зависит от уровня локализации производства.

Ранее сообщалось, что в России могут освободить газомоторный транспорт от уплаты утильсбора. Норма была прописана в проекте плана реализации Энергетической стратегии РФ до 2050 года.