Более 90 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 94 зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Девять зараженных за прошедшие судки попали в ковидные госпитали, а 82 человека выздоровели.

Летальных случаев за сутки не зафиксировали.

В России за прошедшие сутки выявили 5,9 тысяч случаев заражения коронавирусом. 59 зараженных в стране скончались.

4,4 тысячи человек за прошедшие сутки выздоровели, а 641 человек положили в больницу.

Ранее группа онкологов заявила о том, что одним из самых серьёзных последствий пандемии коронавируса станет массовое развитие рака.