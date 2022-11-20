Более 90 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае
Девять зараженных за сутки попали в госпиталь
20 ноября 2022, 18:18, Илья Звягинцев
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 94 зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.
Девять зараженных за прошедшие судки попали в ковидные госпитали, а 82 человека выздоровели.
Летальных случаев за сутки не зафиксировали.
В России за прошедшие сутки выявили 5,9 тысяч случаев заражения коронавирусом. 59 зараженных в стране скончались.
4,4 тысячи человек за прошедшие сутки выздоровели, а 641 человек положили в больницу.
Ранее группа онкологов заявила о том, что одним из самых серьёзных последствий пандемии коронавируса станет массовое развитие рака.
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