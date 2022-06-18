Республику Алтай включили в число возможных природных очагов чумы

Четыре субъекта России включили в число регионов, в которых могут возникнуть природные очаги чумы. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Среди возможных природных очагов чумы — горный Алтай, граничащий с Монголией, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия. Это места, где грызунов могут употреблять в пищу или использовать их мех», — заявил главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он отметил, что в группу риска заражения входят люди, которые контактируют с грызунами и насекомыми в эндемичных зонах. Наивысший риск летальности — у пожилых людей со слабым иммунитетом.

Поздняков добавил, что заразиться чумой можно от укуса насекомых, которые кусают животных, при разделке туш инфицированных животных и при тесном контакте с заражённым человеком.

Ранее сообщалось, что в Горном Алтае готовятся открывать госпиталь для борьбы с оспой обезьян.