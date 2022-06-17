В Горном Алтае уже готовятся разворачивать госпиталь для борьбы с оспой обезьян

Инфекционный госпиталь для лечения заболевших оспой обезьян собираются развернуть на базе центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Республике Алтай

17 июня 2022, 13:15

Об этом сообщила заместитель республиканского Минздрава Наталья Бетешева в комментариях сайту «ФедералПресс».

Если заболевание будет завезено в Горный Алтай и ситуация будет ухудшаться, то в регионе готовы развернуть резервные госпитальные койки и ввести соответствующие ограничения, схожие с теми, что действовали во время пандемии коронавируса.

Сейчас в республике не зафиксировано случаев заражением обезьяньей оспой, но приготовления к возможному завозу её ведутся.

Кроме того, власти региона не рекомендуют жителям летать в ряд африканских стран, где эта оспа эндемична, а также в те европейские государства, где она была выявлена.

В России оценили вероятность пандемии оспы обезьян

В России оценили вероятность пандемии оспы обезьян

Комментарии
    Новости партнеров