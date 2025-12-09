Мэр Барнаула поручил проследить за безопасностью детей на пути к новогодним елкам
На новогодние представления приедут 37 тыс. младшеклассников
09 декабря 2025, 16:14, ИА Амител
В Барнауле сотрудники ГИБДД проследят за безопасностью движения автобусов с детьми, которые приедут на новогодние представления. Соответствующее поручение отдал глава города Вячеслав Франк на аппаратном совещании 9 декабря.
«Дорожная обстановка в городе традиционно будет осложнена большим количеством предпраздничных мероприятий и подготовкой горожан и гостей города к новогодним праздникам», – отметил на совещании замглавы администрации по социальной политике Александр Артемов.
Градоначальник распорядился в целом держать на контроле дорожную ситуацию и совместно с инспекторами следить за безопасностью автобусов, которые будут доставлять младшеклассников.
В совещании участвовали председатель городской думы Галина Буевич, заместители главы администрации и руководители районных администраций.
Напомним, новогодние представления для школьников будут проходить с 18 по 29 декабря на шести крупных городских площадках. По предварительным данным, в праздничных мероприятиях примут участие более 37 тыс. учащихся первых-четвертых классов.
И детей нужно обязательно тащить через весь город в самый час пик утром, когда все едут на работу ? В обед например не судьба провести елки свои ? В городе и так крайне плохая дорожная ситуация и тут еще чиновнички подсуропливают чтобы вообще все колом встало.
Каждый год одно и тоже, с утра все маршруту перекрыты, везут сонных детей в ДК на елки, можно данные мероприятия с обеда сделать, чтобы это некому не мешало