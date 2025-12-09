Мэр Барнаула поручил проследить за безопасностью детей на пути к новогодним елкам

На новогодние представления приедут 37 тыс. младшеклассников

09 декабря 2025, 16:14, ИА Амител

Автомобиль Госавтоинспекции сопровождает школьные автобусы / Изображение сгенерировано нейросетью

В Барнауле сотрудники ГИБДД проследят за безопасностью движения автобусов с детьми, которые приедут на новогодние представления. Соответствующее поручение отдал глава города Вячеслав Франк на аппаратном совещании 9 декабря.

«Дорожная обстановка в городе традиционно будет осложнена большим количеством предпраздничных мероприятий и подготовкой горожан и гостей города к новогодним праздникам», – отметил на совещании замглавы администрации по социальной политике Александр Артемов.

Градоначальник распорядился в целом держать на контроле дорожную ситуацию и совместно с инспекторами следить за безопасностью автобусов, которые будут доставлять младшеклассников.

В совещании участвовали председатель городской думы Галина Буевич, заместители главы администрации и руководители районных администраций.

Напомним, новогодние представления для школьников будут проходить с 18 по 29 декабря на шести крупных городских площадках. По предварительным данным, в праздничных мероприятиях примут участие более 37 тыс. учащихся первых-четвертых классов.