Мэр Барнаула поручил проследить за безопасностью детей на пути к новогодним елкам

На новогодние представления приедут 37 тыс. младшеклассников

09 декабря 2025, 16:14, ИА Амител

Автомобиль Госавтоинспекции сопровождает школьные автобусы / Изображение сгенерировано нейросетью
В Барнауле сотрудники ГИБДД проследят за безопасностью движения автобусов с детьми, которые приедут на новогодние представления. Соответствующее поручение отдал глава города Вячеслав Франк на аппаратном совещании 9 декабря.

«Дорожная обстановка в городе традиционно будет осложнена большим количеством предпраздничных мероприятий и подготовкой горожан и гостей города к новогодним праздникам», – отметил на совещании замглавы администрации по социальной политике Александр Артемов.

Градоначальник распорядился в целом держать на контроле дорожную ситуацию и совместно с инспекторами следить за безопасностью автобусов, которые будут доставлять младшеклассников.

В совещании участвовали председатель городской думы Галина Буевич, заместители главы администрации и руководители районных администраций.

Напомним, новогодние представления для школьников будут проходить с 18 по 29 декабря на шести крупных городских площадках. По предварительным данным, в праздничных мероприятиях примут участие более 37 тыс. учащихся первых-четвертых классов.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:18:02 09-12-2025

Однажды престарелый Иван Иванович начал следить за детьми, но его быстро вычислили и посадили.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:28 10-12-2025

И детей нужно обязательно тащить через весь город в самый час пик утром, когда все едут на работу ? В обед например не судьба провести елки свои ? В городе и так крайне плохая дорожная ситуация и тут еще чиновнички подсуропливают чтобы вообще все колом встало.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Леня

13:53:21 10-12-2025

Каждый год одно и тоже, с утра все маршруту перекрыты, везут сонных детей в ДК на елки, можно данные мероприятия с обеда сделать, чтобы это некому не мешало

  0 Нравится
Ответить
