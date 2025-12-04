Сотни спектаклей за несколько недель. Что покажут алтайские театры в новогодние праздники

Масштаб впечатляет

04 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Более 400 показов спектаклей и концертных программ предлагают театры Барнаула в период новогодних праздников. Они начнутся 20 декабря и завершатся 12 января 2026 года. Об этом во время пресс-конференции сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Количество спектаклей в некоторых театрах будет настолько большим, что некоторые будут идти по четыре раза в день.

Так, например, в театре драмы имени Шукшина можно посмотреть сказку "Три орешка для Золушки". Для более взрослой аудитории подготовили постановку "Беги, Маруся". В Молодежном театре Алтая покажут спектакль для детской аудитории "Тайна третьей планеты" по рассказу Кира Булычева. Для более взрослого зрителя запланировали романтическую новогоднюю комедию "Люблюнемогу" по пьесе Ольги Никифоровой.

В Музыкальном театре Алтая запланирован 71 показ в новогодние праздники. Среди премьер мюзикл "Три поросенка", который идет на сцене театра с осени. Также зрители смогут посмотреть такие спектакли, как "Мэри Поппинс, до свидания!", "По щучьему велению, или У Емели Новый год", "Новые приключения в Простоквашино" и музыкальную сказку "Дюймовочка". 21 декабря состоится премьера музыкального шоу "Кошкин дом".

Для более взрослой аудитории пройдут показы мюзиклов "Девчата" и "Служебный роман", а также "Чародеи" и "Любовь и голуби". В общем, будет на что сходить.

Настоящими театральными стахановцами станут актеры театра кукол "Сказка", где за 21 день покажут 156 постановок. Среди них "Щелкунчик", "Умка", "Путешествие Голубой Стрелы", "Морозко" и многое другое.

В Государственной филармонии Алтайского края покажут сказку "Конек-Горбунок" на музыку Родиона Щедрина. Премьера намечена на 3 января. Участие примет ансамбль "Огоньки".

Свою программу запланировал и оркестр русских народных инструментов "Сибирь". Коллектив подготовил музыкальную сказку "12 месяцев". Ансамбль песни и танца "Алтай" выступит с программой "Новый год с Алтаем". Ее можно будет посмотреть 25 и 29 декабря.

По словам Елены Безруковой, традиционно новогодние постановки пользуются большой популярностью у жителей Алтайского края.