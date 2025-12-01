В Барнауле с 18 по 30 декабря пройдут новогодние елки для младшеклассников

Перед началом показов проведут комиссионную проверку качества всех мероприятий

01 декабря 2025, 11:45, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле к концу декабря стартуют масштабные новогодние представления для младших школьников – их организуют более чем для 37 тысяч учащихся 1–4-х классов. Праздничные программы пройдут с 18 по 30 декабря сразу на шести крупных городских площадках, сообщают в администрации города.

Подготовку к традиционным новогодним событиям обсудили на межведомственном совещании в мэрии, которое провел заместитель главы Барнаула по социальной политике Александр Артемов. В обсуждении участвовали представители надзорных и правоохранительных ведомств, руководители учреждений культуры и специалисты профильных комитетов.

Как отметил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, на каждой площадке создадут специальные "Штабы елок". В их работу включатся педагоги, сотрудники учреждений допобразования, медики, представители правоохранительных структур и специалисты комитета по образованию. Также каждую школьную группу будут сопровождать ответственные дежурные от образовательных организаций.

Для площадок установлены строгие требования: обеспечение питьевого режима, соблюдение санитарных норм, отсутствие признаков инфекционных заболеваний у всех работников учреждений культуры и технического персонала. Контроль за состоянием школьных групп возложен на образовательные учреждения – дети и педагоги должны прибывать на представления здоровыми.

Отдельное внимание уделено противопожарной безопасности. В учреждениях культуры проведут тренировочные эвакуации, инструктажи сотрудников, проверят исправность противопожарных систем, а также состояние эвакуационных выходов и маршрутов. Перед началом мероприятий территорию обследуют кинологи, а входы оборудуют стационарными и ручными металлодетекторами. Порядок во время представлений обеспечат сотрудники полиции, а автобусы с детьми будут сопровождать экипажи Госавтоинспекции.

Александр Артемов подчеркнул, что важны все детали – от работы экстренных служб до состояния парковочных карманов. Он поручил оперативно очищать площадки от снега и обеспечить возможность безопасной остановки автобусов с детьми.

«При организации новогодних представлений для младших школьников не может быть мелочей. Все службы должны действовать слаженно, чтобы обеспечить комплексную безопасность детей», – резюмировал вице-мэр.

