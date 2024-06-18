"Это неудобно". Мэр Барнаула о том, почему площадь Сахарова изжила себя
По мнению Франка, городу нужна другая площадка для праздников в исторической части краевой столицы
18 июня 2024, 07:01, ИА Амител
Площадь Сахарова в Барнауле изжила себя как место массовых мероприятий, заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей" 14 июня. По его мнению, городу нужна альтернативная площадка для праздников, а перекрывать площадь Сахарова для каждого мероприятия экономически невыгодно, считает он.
"Считаю, что площадь Сахарова уже себя пережила и изжила. Мы поставим елку – через неделю уберем, поставим ледяные игрушки – через неделю уберем. При этом "запираем" проспект Ленина, перекрываем ул. Молодежную, Социалистический проспект. Ни экономически, никак это неудобно", – пояснил Франк.
Альтернативной площадкой для массовых мероприятий должна стать площадь между улицей Мало-Тобольской и парком "Центральный", убежден мэр города. Сейчас там находится трамвайное кольцо, но его предлагают убрать, чтобы создать там "большую, крупную площадь для Барнаула". По словам Вячеслава Франка, разворотное кольцо в этом месте неуместно, а обновленная пешеходная площадь сможет объединить Мало-Тобольскую, парк "Центральный" и Сереброплавильный завод. Кроме того, создание площади на этом месте подтолкнет бизнес к развитию центральной части Барнаула, уверен он.
Однако пока нет точного понимания, куда именно переносить трамвайное кольцо, отметил Франк. Этот вопрос еще должны будут проработать специалисты.
Отметим, что на данный момент главной площадкой для массовых мероприятий в Барнауле является площадь Сахарова. Например, 12 июня там отмечали День России и для этого был перекрыт проспект Социалистический.
07:29:07 18-06-2024
Вряд ли бизнес туда полезет не понимвя зачем...
07:30:53 18-06-2024
На Аванесова в сквере между дорогами кольцо не получится?
07:51:17 18-06-2024
Лучше бы наш мэр обратил внимание на обшарпанные дома на Ленинском проспекте в самом центре , разбитые дороги , невероятное количество открытого грунта и , как следствие , грязи в городе . Такое ощущение что он пешком мало по городу ходит)
08:32:52 18-06-2024
Wert (07:51:17 18-06-2024) Лучше бы наш мэр обратил внимание на обшарпанные дома на Лен... А еще лучше обратить внимание на качество жизни людей в городе, на зарплаты, на безопасность на дорогах, на отток лучших кадров в соседние регионы, на нехватку транспорта. Таких "На"-сотни! Думаю, площадь Сахарова будет последней в списке(((
07:57:23 18-06-2024
В таком случае придётся перекрывать Ползунова и площадь Свободы, по которым проходят маршруты ОТ, перекладывать трамвайные пути. Это, конечно , намного удобнее
08:03:43 18-06-2024
Ну трамвайное кольцо переносить идея не лучшая, а вот соединить на праздники центральный парк с Мало-тобольской ограничив движение автомобилей вокруг кольца это было бы здорово. Таким образом красиво украшения улица примыкала бы к парку в котором стояла главная ёлка города, на месте фонтана. Рядом же есть сцена для проведения мероприятий, а построенные ледяные скульптуры в парке могли бы стоять до весны. А улицу там можно хоть на месяц хоть на 2 перекрывать. И с парковками реализовать проще, использовав пространством площади Свободы.
09:31:24 18-06-2024
Гость (08:03:43 18-06-2024) Ну трамвайное кольцо переносить идея не лучшая, а вот соедин... Вы вес елки представляете? Что-бы она в фонтан провалилась?
08:19:07 18-06-2024
Кому мешает разворотное кольцо? Как оттуда потом уехать, после массовых мероприятий? А тут сел на трамвай и покатил практически в любую точку города. Между Пушкина и Ползунова возле Поместья место просто дофига. Другое дело, если там хотят в будущем храм восстановить. Но тогда и убирание кольца ничего не решит.
08:50:37 18-06-2024
ыть (08:19:07 18-06-2024) Кому мешает разворотное кольцо? Как оттуда потом уехать, пос... Кольцо и трамвай автобусной мафии мешают
08:20:02 18-06-2024
По-хорошему весь просп. Социалистический от Молодёжной и до Старого базара следовало сделать пешеходным
08:42:40 18-06-2024
Дома надо сидеть и не шататься по улицам
09:13:40 18-06-2024
Гость (08:42:40 18-06-2024) Дома надо сидеть и не шататься по улицам... По какой причине?
08:43:16 18-06-2024
Да кто поедет на Старый базар из Центра? На Сахарова было самое удобное место в Центре города.
09:42:12 18-06-2024
Гость (08:43:16 18-06-2024) Да кто поедет на Старый базар из Центра? На Сахарова было са... А что там ехать то ? Пешком с Октября ходил когда-то, в хорошую погоду. Совсем уже обленились.
12:48:00 18-06-2024
Гость (09:42:12 18-06-2024) А что там ехать то ? Пешком с Октября ходил когда-то, в хоро... С малыми детьми 20 минут?
09:48:11 18-06-2024
Гость (08:43:16 18-06-2024) Да кто поедет на Старый базар из Центра? На Сахарова было са... там пешком идти 20 минут. Совсем обленились?
11:43:44 18-06-2024
Гость (08:43:16 18-06-2024) Да кто поедет на Старый базар из Центра? На Сахарова было са... Да с какого перепуга?????
08:46:29 18-06-2024
Просто все: всю центральную часть Ленина распродать под убогую застройку, а внизу оставить пятачок "исторической" части города. Нате, гуляйте до посинения, даоагие барнаульцы и гости города!
09:03:39 18-06-2024
Вячеслав Генрихович, а можно предметно, сколько конкретно город потерял в денежном выражении из-за перекрытия пл. Сахарова на 12 июня? Это так, чтобы народ понимал "масштаб экономии", в сравнении с тем что, на пл. Свободы надо будет демонтировать трамвайное кольцо, скорее всего здание Социалистический проспект, 14а ( а оно тоже денег стоит))))), работы по проектированию и строительству нового кольца и т.д. Может "снести к черту" торговые ряды (комки) на Мало Тобольской включая здание дома 25 (ковры которые), и судя по карте там получится площадь для празднования мероприятий раза в 2 больше чем при ликвидации трамвайного кольца.
09:22:02 18-06-2024
Гость (09:03:39 18-06-2024) Вячеслав Генрихович, а можно предметно, сколько конкретно го... Я полностью Вас поддерживаю. Торговые ларьки там вообще никому не нужны в таком количестве. 1 ряда достаточно и освободится огромная площадка рядом с арбатом и будущей набережной р.Барнаулки. А трамваи нужно оставить на историческом месте. перекрытие площади для таких мероприятий будет мешать общественному транспорту гораздо сильнее, чем на Сахарова. Очнитесь Франк, Вы очень сильно не понимаете ситуации с трамвайным кольцом. трамвай здесь очень нужен.
10:52:46 18-06-2024
Гость (09:22:02 18-06-2024) Я полностью Вас поддерживаю. Торговые ларьки там вообще нико... Что мешает его пустить по площади Свободы? Абсолютно незагруженная площадь
10:57:57 18-06-2024
Гость (09:22:02 18-06-2024) Я полностью Вас поддерживаю. Торговые ларьки там вообще нико... Если где-то стоят торговые ларьки, значит, есть прибыль от торговли. Иначе люди там бы не работали. Вообще -то, если бы не торговые точки, составляющие наше понятие "Старый базар", туда никто бы не ходил и не ездил. Как только заканчивается рабочая смена торговцев, местность вымирает, там мертвая зона.
10:49:56 18-06-2024
Гость (09:03:39 18-06-2024) Вячеслав Генрихович, а можно предметно, сколько конкретно го... Все легко считается. Надо около 1000 шпал - 3 000 000. Километр рельс - около 4 000 000. Основа - около 2 000 000. Работы - около 4 000 000. Итого окло 13 000 000. Плюс на откаты плюс перенос базы трамвайной. Плюс мачты и провода. - 25 000 000.Всего около 40 000 000.
10:51:08 18-06-2024
Гость (09:03:39 18-06-2024) Вячеслав Генрихович, а можно предметно, сколько конкретно го... И это я с запасом, кроме откатов взял
11:21:17 18-06-2024
Гость (10:51:08 18-06-2024) И это я с запасом, кроме откатов взял... Посчитайте,сколько всё обойдётся,если Отмашкинские трамвая поставить на пневмоход и солнечные батареи применить?
А освободившиеся рельсы приспособить под велодорожки- заасфальтировал между рельсами и шабаш!!!
09:11:37 18-06-2024
Если ее всю застроить (а оно все к тому и идет), она сама по себе умрет, на радость застройщиков, но не жителей.
09:53:21 18-06-2024
Гость (08:22:10 18-06-2024) Ходит, от дверей машины до дверей здания.... А вот Баварин то пешком на работу ходил
11:12:44 18-06-2024
Гость (09:53:21 18-06-2024) А вот Баварин то пешком на работу ходил... А Лесневский на лошади
10:16:23 18-06-2024
Что мешает пл.Свободы отгородить на время праздников от ул.Пушкина забором3-х метровым.(ОТ пустить по Пушкина в обе стороны) и пляши-не хочу!
10:43:55 18-06-2024
Бомж (10:16:23 18-06-2024) Что мешает пл.Свободы отгородить на время праздников от ул.П... На фига нам эти пл. Свободы и Мало -Тобольские вместе с инициаторами переносов?
11:45:54 18-06-2024
Гость (10:43:55 18-06-2024) На фига нам эти пл. Свободы и Мало -Тобольские вместе с иниц... Да не будет у вас никаких сахаровых. Все, забудьте.
10:45:49 18-06-2024
Вывод таков, что трамвайное кольцо убирать нельзя.
11:09:35 18-06-2024
Памятник жертвам политических репрессий тоже уберут вместе с трамвайным кольцом НА СТАРОМ БАЗАРЕ ? Можно на его место перенести памятник Ленину который около здания администрации , а на его место водрузить памятник жертвам политических репрессий СО СТАРОГО БАЗАРА ?
11:26:21 18-06-2024
Гость (11:09:35 18-06-2024) Памятник жертвам политических репрессий тоже уберут вместе с... у меня встречное предложение: памятник великому Ленину оставить на площади Советов и проспекте его имени, а "жертв" отправить прямо фтопку.
12:42:51 18-06-2024
Элен без ребят (11:26:21 18-06-2024) у меня встречное предложение: памятник великому Ленину остав... Отличное предложение! Поддерживается единогласно!
11:44:24 18-06-2024
Гость (11:09:35 18-06-2024) Памятник жертвам политических репрессий тоже уберут вместе с... Твои репрессии просто вообще никого не интересуют.
12:02:52 18-06-2024
Уже переносили туда празднования - никому не удобно. вообще за новый мост перенесите, что бы народу меньше было
12:57:54 18-06-2024
Гость (12:02:52 18-06-2024) Уже переносили туда празднования - никому не удобно. вообще ... На зелёный клин .
14:34:22 18-06-2024
Wert (07:51:17 18-06-2024) Лучше бы наш мэр обратил внимание на обшарпанные дома на Лен... Кто о чём,а вшивый о бане.Франк правильно говорит,не постоянно перекрывать эти улицы,и затратно 👍
15:15:25 18-06-2024
Саша (14:34:22 18-06-2024) Кто о чём,а вшивый о бане.Франк правильно говорит,не постоя... В чем трата, то? Объясню принцип проведения уличного мероприятия, организаторы всех этих мероприятий проводят одну и туже подготовительную работу, включающую и привлечение сотрудников ДПС в т.ч. и для перекрытия дорог и еще кучу служб. Так, что в чем "затратность", не понимаю. При проведении уличных мероприятий все равно будут привлекать всех, будь это мероприятие на площади или на перекрытой дороге!!!!
15:53:12 18-06-2024
Гость (15:15:25 18-06-2024) В чем трата, то? Объясню принцип проведения уличного меропри... как понимаю речь идет о том, что вся эта красота могла стоять не 15 дней, а месяц, а то и больше, например. А тут построить не успели, а уже сносить надо, так как главная улица перекрыта.
15:22:10 18-06-2024
Наконец-то здравые факты случайно залетели в голову. Для массовых мероприятий в историческом центре города есть площадь Ветеранов с будущим Обским бульваром. Для всего города сейчас строят и благоустраивают более пяти больших парком. Все парки для отдыха и для общественных мероприятий.
15:48:02 18-06-2024
Гость (15:22:10 18-06-2024) Наконец-то здравые факты случайно залетели в голову. Для ма... а ничего что на пл. Ветеранов Первая городская и БСМП?
16:44:11 18-06-2024
Гость (15:48:02 18-06-2024) а ничего что на пл. Ветеранов Первая городская и БСМП? ... ВООТ. Переместить кольцо на площадь свободы. Отремонтировать сереброплавильный завод, Мало-Тобольская, Сереброплавильный завод, Нагорный парк, Центральный парк, Набережная - круглый год гулять можно. Люди с Ускова скажут - "А как же нам?". А где там? За Европой вроде собрались, но пока тишина. И давайте правде в глаза смотреть. Москву начинают смотреть не с Филей, а с Красной площади, откуда она и начиналась. Как и Барнаул с Сереброплавильного
20:22:13 18-06-2024
Пузырек (16:44:11 18-06-2024) ВООТ. Переместить кольцо на площадь свободы. Отремонтировать... кто-то смотрит Барнаул?
23:28:21 18-06-2024
Пузырек (16:44:11 18-06-2024) ВООТ. Переместить кольцо на площадь свободы. Отремонтировать... А ничего что Демидов был преступник ? Достоин ли о нём помнить ? Вот если бы не оказался преступником , тогда да . Сам виноват .
03:35:10 19-06-2024
Пузырек (16:44:11 18-06-2024) ВООТ. Переместить кольцо на площадь свободы. Отремонтировать... Суть истории такова. В 1745 г. императрица Елизавета Петровна узнала о том, что Демидов втайне от нее плавит серебро и чеканит монету. В наказание за это она повелела «взять на нас» все его алтайские рудники и заводы (в том числе и Барнаульский), Указ был подписан 1 мая 1747 г. Разгневанный промышленник тут же проклял свои бывшие владения и в сердцах .... ( КАЗНОКРАД !)
16:07:35 18-06-2024
Да давно уже нет в городе таких массовых мероприятий, когда полгорода в одном месте собрались, каждый район делает свои праздники со своими гуляниями и салютами, народ проводит время там. Новая площадь для гуляний - не такая уж и плохая идея. Если посмотреть на Сахарова там даже элементарных туалетов в округе нет. До ближайшего общепита надо идти. А так, в принципе, вырисовывается неплохой уголок, Малотобольская - площадь - Парк - Свечка.
17:06:14 18-06-2024
Бизнес собрался уничтожить красивое нужное пространство в центре города ! Как много зла могут принести современные"эффективные менеджеры". Барнаульцев спросить не надо ?! Временщики рулят!