По мнению Франка, городу нужна другая площадка для праздников в исторической части краевой столицы

18 июня 2024, 07:01, ИА Амител

Площадь Сахарова в Барнауле / Фото: amic.ru

Площадь Сахарова в Барнауле изжила себя как место массовых мероприятий, заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей" 14 июня. По его мнению, городу нужна альтернативная площадка для праздников, а перекрывать площадь Сахарова для каждого мероприятия экономически невыгодно, считает он.

"Считаю, что площадь Сахарова уже себя пережила и изжила. Мы поставим елку – через неделю уберем, поставим ледяные игрушки – через неделю уберем. При этом "запираем" проспект Ленина, перекрываем ул. Молодежную, Социалистический проспект. Ни экономически, никак это неудобно", – пояснил Франк.

Альтернативной площадкой для массовых мероприятий должна стать площадь между улицей Мало-Тобольской и парком "Центральный", убежден мэр города. Сейчас там находится трамвайное кольцо, но его предлагают убрать, чтобы создать там "большую, крупную площадь для Барнаула". По словам Вячеслава Франка, разворотное кольцо в этом месте неуместно, а обновленная пешеходная площадь сможет объединить Мало-Тобольскую, парк "Центральный" и Сереброплавильный завод. Кроме того, создание площади на этом месте подтолкнет бизнес к развитию центральной части Барнаула, уверен он.

Однако пока нет точного понимания, куда именно переносить трамвайное кольцо, отметил Франк. Этот вопрос еще должны будут проработать специалисты.

Отметим, что на данный момент главной площадкой для массовых мероприятий в Барнауле является площадь Сахарова. Например, 12 июня там отмечали День России и для этого был перекрыт проспект Социалистический.