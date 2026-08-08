Минтруд предложил расширить право на получение двух пенсий

Нововведения коснутся семей погибших участников СВО и граждан, получивших инвалидность при выполнении задач в спецподразделениях

08 августа 2026, 12:54, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с инициативой предоставить право на одновременное получение двух пенсий нетрудоспособным членам семей погибших участников специальной военной операции.

Речь идет о тех, кто служил в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.

Сейчас возможность получать сразу две пенсии — собственную (страховую, социальную либо за выслугу лет) и по случаю потери кормильца — есть у нетрудоспособных членов семей отдельных категорий ветеранов, погибших в ходе СВО. Минтруд предлагает распространить эту меру поддержки и на указанные новые категории.

«Проект закона предусматривает право на две пенсии для граждан, которые получили инвалидность вследствие военной травмы при участии в СВО в составе специальных подразделений воинских частей. Они смогут одновременно получать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости либо пенсию за выслугу лет», — говорится в публикации.

Сейчас аналогичная норма уже действует в отношении других категорий ветеранов с установленной инвалидностью. В пресс‑службе ведомства пояснили, что цель законопроекта — обеспечить единообразие подходов к предоставлению права на две пенсии разным категориям граждан.