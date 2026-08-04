В России предложили установить пенсию не ниже 40% от прежней зарплаты

Автор инициативы рассчитывает на закрепление в законодательстве понятия коэффициента замещения утраченного заработка

04 августа 2026, 10:20, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов внесет в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный размер страховой пенсии по старости на уровне не менее 40% от среднего заработка человека за последний год работы. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно инициативе, в законодательстве предлагается закрепить понятие коэффициента замещения утраченного заработка. Он будет рассчитываться как отношение размера назначенной страховой пенсии по старости к средней заработной плате гражданина за 12 календарных месяцев, предшествовавших выходу на пенсию.

«Если после назначения пенсии этот показатель окажется ниже 40%, государство, согласно законопроекту, должно будет производить доплату, чтобы довести размер пенсионного обеспечения до установленного уровня», — пишет издание.

Авторы инициативы отмечают, что изменения направлены на приведение российского законодательства в соответствие с положениями Конвенции Международной организации труда, ратифицированной Россией в 2018 году.

Документ предусматривает, что минимальный коэффициент замещения утраченного заработка при назначении страховой пенсии по старости должен составлять не менее 40% от среднего заработка гражданина за последний год перед выходом на пенсию.