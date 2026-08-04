НОВОСТИЭкономика

В России предложили установить пенсию не ниже 40% от прежней зарплаты

Автор инициативы рассчитывает на закрепление в законодательстве понятия коэффициента замещения утраченного заработка

04 августа 2026, 10:20, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов внесет в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный размер страховой пенсии по старости на уровне не менее 40% от среднего заработка человека за последний год работы. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно инициативе, в законодательстве предлагается закрепить понятие коэффициента замещения утраченного заработка. Он будет рассчитываться как отношение размера назначенной страховой пенсии по старости к средней заработной плате гражданина за 12 календарных месяцев, предшествовавших выходу на пенсию.

«Если после назначения пенсии этот показатель окажется ниже 40%, государство, согласно законопроекту, должно будет производить доплату, чтобы довести размер пенсионного обеспечения до установленного уровня», — пишет издание.

Авторы инициативы отмечают, что изменения направлены на приведение российского законодательства в соответствие с положениями Конвенции Международной организации труда, ратифицированной Россией в 2018 году.

Документ предусматривает, что минимальный коэффициент замещения утраченного заработка при назначении страховой пенсии по старости должен составлять не менее 40% от среднего заработка гражданина за последний год перед выходом на пенсию.

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИЭкономика

Экономика Россия пенсии Хорошие новости зарплаты
       

Комментарии 14

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Трагати

10:26:28 04-08-2026

у Миронова - все инициативы хорошие.
но они не пройду - парламентское большинство у ер

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Мусик

10:43:52 04-08-2026

Трагати (10:26:28 04-08-2026) у Миронова - все инициативы хорошие.но они не пройду - ... за всё хорошее против всего плохого!

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Гость

12:04:53 04-08-2026

Трагати (10:26:28 04-08-2026) у Миронова - все инициативы хорошие.но они не пройду - ... Этому бредоносцу просто делать нечего и старается перед выборами и пиарится как может.

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Трвгати

12:47:57 04-08-2026

Гость (12:04:53 04-08-2026) Этому бредоносцу просто делать нечего и старается перед выбо...
бредоносцы - каждый день всю страну в новостных лентах радуют.
Миронову за ними не угнаться

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медведь-шатун

10:42:06 04-08-2026

Согласен!!! Все инициативы в пустоту!, Они хороши!!! - но противоречат капиталистическому строю....

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Иван

11:45:12 04-08-2026

Перед выборами как ужи на сковородке...

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Гость

11:50:36 04-08-2026

Почему тогда у чиновников и депутатов золотые парашюты ? У чиновников от 45 до 75%, а у остальных - кукишь, без масла

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Гость

12:02:40 04-08-2026

Ну допустим, получаем за 2 года до пенсии ЗП 200 тр. в месяц, и вдруг вас сокращают... Последний предпенсионный год работаете на 30 тр., т.е. пенсия 12 тр., так получается?)))) Зашибись логика)))) Не о вас он заботится, а о себе)))

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Горожанин.

12:25:31 04-08-2026

Несет сережу десантника.

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Гость

15:36:41 04-08-2026

Когда внесёт? Всё, эта Дума больше не соберётся, а в следующую не факт, что десантников вообще будут брать.

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Гость

15:42:32 04-08-2026

Ишь чего захотел, скажут денешкаф нету, но вы держитксь?!

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Гость

16:12:11 04-08-2026

надо проще -повысить прожиточный мимум пенсионера (около 18000 руб) до минимальной зарплаты (32000 руб). Но ЕДРО - это никогда не примет.

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Гость

16:13:46 04-08-2026

В СССР пенсия была 70 (!) процентов от зарплаты, но не более 120 или 125 р., кроме какой-нибудь льготной или персональной, та тогда могла быть больше. Так на эти деньги можно было неплохо жить, и это не считая помощи предприятия, откуда человек ушел на пенсию и стабильные цены! А сейчас пишут про 40 процентов от зарплаты, как про какое то сверхблагодеяние, молчали бы позорники. Ведь даже на эти деньги прожить будет не реально, учитывая реальную,а не рисованную зарплату в 60 тысяч в регионах.

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Гость

16:23:41 04-08-2026

"Автор инициативы рассчитывает на закрепление в законодательстве понятия коэффициента замещения утраченного заработка"-------------------- Инициативу в месте с инициативщиком в мусорную урну и не комментировать.

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