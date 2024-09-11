К МКС стартовал корабль "Союз МС-26" с россиянами и американцем

На околоземной орбите экипаж пробудет до 1 апреля 2025 года

11 сентября 2024, 23:35, ИА Амител

Старт "Союз МС-26" / Фото: "Роскосмос"

К Международной космической станции (МКС) стартовал корабль "Союз МС-26" с россиянами Иваном Вагнером и Алексеем Овчининым и американцем Дональдом Петтитом. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" состоялся сегодня, 11 сентября, в 19:23 по московскому времени со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. К модулю "Рассвет" российского сегмента МКС корабль должен прибыть в 22:33.

На околоземной орбите экипаж "Союза МС-26" пробудет до 1 апреля 2025 года.