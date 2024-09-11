К МКС стартовал корабль "Союз МС-26" с россиянами и американцем
На околоземной орбите экипаж пробудет до 1 апреля 2025 года
11 сентября 2024, 23:35, ИА Амител
Старт "Союз МС-26" / Фото: "Роскосмос"
К Международной космической станции (МКС) стартовал корабль "Союз МС-26" с россиянами Иваном Вагнером и Алексеем Овчининым и американцем Дональдом Петтитом. Об этом сообщает ТАСС.
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" состоялся сегодня, 11 сентября, в 19:23 по московскому времени со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. К модулю "Рассвет" российского сегмента МКС корабль должен прибыть в 22:33.
На околоземной орбите экипаж "Союза МС-26" пробудет до 1 апреля 2025 года.
07:59:03 12-09-2024
Интересная история
Янки хохлам вооружение пооставляют, которым русских солдат убивают.
А русские космонавты с америкосами курят.
08:17:06 12-09-2024
а америкосы нам нужны там
12:02:33 12-09-2024
знакомый (08:17:06 12-09-2024) а америкосы нам нужны там... Я тут недавно видел сверхсекретные карты Генштаба... там нет Америки! (с)
09:22:05 12-09-2024
А мы с США и торговлю не прекращали. Кому война,а кому мать родна.
10:41:28 12-09-2024
Дональд и Ваня