По его мнению, в убийстве кроется корыстный мотив и преступник очень скоро себя выдаст

01 декабря 2025, 14:04, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Валентин Дегтярев, исследователь и публицист, знакомый с Сергеем Усольцевым, выразил твердую убежденность в том, что исчезновение семьи связано с насильственной смертью.

«Я почти полностью уверен, что Усольцевы уже мертвы. Никакой загадки в их исчезновении нет. Причина их гибели кроется не в действиях Сергея или Ирины, а в причастности третьего лица», – сообщил krsk.aif.ru. Дегтярев.

Он утверждает, что обладает информацией, недоступной для прессы, которая указывает на корыстные мотивы преступления. Он убежден, что преступник – кто-то из близких людей Усольцевых, и рано или поздно он проявит себя.

Такая точка зрения радикально отличается от распространенной гипотезы о побеге, которую, например, поддерживает Даниил Баталов, сын Ирины. Дегтярев также категорически отвергает предположение о крупных долгах, которые могли заставить Сергея скрыться.

«У него на самом деле нет таких огромных долгов. Я очень тщательно изучил эту информацию. Таких долгов, чтобы из-за них бежать за границу, изменять документы и вывозить всю семью, у него нет. Это неправда, это выдумка», – объяснил он.

Дегтярев также не подтверждает версию о связи с религиозными организациями. Он признает, что Сергей в прошлом был пастором церкви "Новая жизнь", но подчеркивает, что это давно в прошлом и не могло стать причиной трагедии.

Как вспоминает Дегтярев, при общении с Сергеем он отмечал его интерес к мистике и тайнам. Их знакомство, завязавшееся несколько лет назад, началось с общего увлечения древними геоглифами Красноярского края. По словам Валентина, Усольцев был увлечен тайной перевала Дятлова и даже упоминал поиски некоего артефакта, дарующего бессмертие.

«Он говорил, что ищет некий артефакт на перевале Дятлова. Этот артефакт, по его словам, позволяет жить вечно», – вспоминает Дегтярев.

Больше всего его насторожила странная фраза Сергея: "Чтобы жить вечно, нужно умереть в горах". Сам Валентин надеется, что это было всего лишь сказано в качестве шутки.

В то же время, некоторые версии теряют свою актуальность. Например, красноярский охотник Андрей Сергеев, хорошо знакомый с местностью, опроверг возможность гибели семьи от укусов змей.

Более двух месяцев прошло с момента таинственного исчезновения семьи Усольцевых – Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины – в красноярской тайге. 28 сентября они совершили поход к скале Буратинка, расположенной в Кутурчинском Белогорье, после чего пропали без вести.

Несмотря на широкомасштабную поисковую операцию, в которой участвовали сотни добровольцев и квалифицированных спасателей, не было обнаружено ни единой зацепки.