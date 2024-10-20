Мошенники скрывают вирусы под фото в Telegram

Некоторые снимки лучше не скачивать

20 октября 2024, 09:10, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Злоумышленники начали отправлять через Telegram пользователям Android-устройств вредоносные программы, выдавая их за APK-файлы с пометкой "фото". Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своём Telegram-канале.

В сообщении был опубликован скриншот переписки, на котором видно, как злоумышленник отправил пользователю файл с расширением "фото" и спросил: "Привет, это ты на фото?"

"Файлы с расширением APK не могут быть фотографиями. Если вы получили такое сообщение, ни в коем случае не скачивайте файлы!" – предупредили в ведомстве.

"Известия" сообщали о распространении в России трояна, который имитирует уведомления от банков. Этот вирус заражает устройства с Android и убеждает пользователей поверить в ложные уведомления о списании денег.