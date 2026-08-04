В Горно-Алтайске водитель мотоцикла пострадал при столкновении с иномаркой

Ни водитель автомобиля, ни мотоциклист не имели права управления транспортными средствами

04 августа 2026, 10:17, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске вечером 2 августа произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии травмы получил мотоциклист, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

По предварительной информации, около 20:00 возле дома № 26 на Коммунистическом проспекте 23-летний водитель Citroen C5 при перестроении не пропустил двигавшийся по соседней полосе мотоцикл Suzuki под управлением 31-летнего местного жителя. В результате произошло столкновение.

«После аварии мотоциклиста с травмой руки доставили в Республиканскую больницу. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, госпитализация мужчине не потребовалась», — отметили в ведомстве.

Во время оформления ДТП сотрудники полиции установили, что ни водитель автомобиля, ни мотоциклист не имели права управления транспортными средствами. Оба привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в отношении водителя Citroen вынесено постановление по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ ("Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения").