Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае
Одна из машин перевернулась
27 мая 2025, 13:10, ИА Амител
Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 26 мая около 13:30 в селе Рыбалка.
"50-летний житель Горно-Алтайска за рулем автомобиля "Газель-3302", при осуществлении маневра разворот вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по главной дороге прямо, и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage, за рулем которого находилась 36-летняя жительница Онгудайского района. От полученного удара Kia Sportage опрокинулся на проезжей части с последующим наездом на дорожный знак", – рассказали в ведомстве.
В результате аварии водители обращались в республиканскую больницу за медпомощью, не госпитализированы.
Водителя "Газели" привлекли к административной ответственности.
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