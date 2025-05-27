Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае

Одна из машин перевернулась

27 мая 2025, 13:10, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 26 мая около 13:30 в селе Рыбалка.

"50-летний житель Горно-Алтайска за рулем автомобиля "Газель-3302", при осуществлении маневра разворот вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по главной дороге прямо, и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage, за рулем которого находилась 36-летняя жительница Онгудайского района. От полученного удара Kia Sportage опрокинулся на проезжей части с последующим наездом на дорожный знак", – рассказали в ведомстве.

В результате аварии водители обращались в республиканскую больницу за медпомощью, не госпитализированы.

Водителя "Газели" привлекли к административной ответственности.