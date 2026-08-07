НОВОСТИПроисшествия

Мужчина истязал детей тесаком и шлангом после возвращения из тюрьмы в Алтайском крае

Его пасынкам и падчерицам было от 3 до 10 лет

07 августа 2026, 21:05, ИА Амител

Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае 46-летнего жителя Первомайского района обвиняют в насилии над детьми сожительницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

В октябре 2025 года мужчина вышел из мест лишения свободы и поселился у женщины, которая воспитывает пятерых детей в возрасте от 3 до 10 лет. С ноября 2025-го по июнь этого года он практически ежедневно избивал пасынков и падчериц, когда был пьян.

«С особой жестокостью он наносил телесные повреждения не только руками и ногами, но и различными предметами: черенком от лопаты, шлангом, лезвием тесака и другими. Кроме того, детям практически нечего было есть — в доме отсутствовали продукты питания. Не выдержав издевательств, в июне этого года дети убежали из дома и пожаловались односельчанам об истязании со стороны отчима», — передает пресс-служба.

Сейчас все пятеро детей находятся в социальном учреждении.

По ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу. Следствие продолжает сбор доказательств для передачи дела в суд.

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жительницу Алтая осудили на три года за систематические пьяные издевательства над детьми

Наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу
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Алтайский край Происшествия
       

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Гость

03:05:01 09-08-2026

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