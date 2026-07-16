Жительницу Алтая осудили на три года за систематические пьяные издевательства над детьми

Наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу

16 июля 2026, 12:10, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае 41-летнюю жительницу Мамонтовского района приговорили к лишению свободы за истязание своих детей и неисполнение обязанностей по их воспитанию, сообщает региональный СК.

«В 2024 году осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применяла к двум своим малолетним сыновьям физическое насилие. Используя незначительные поводы, она наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу, причиняя тем самым физическую боль и психические страдания», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время над детьми установлена опека. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Алтайском крае ужесточили приговор многодетной матери, отправившей голого сына на мороз. Прокуратура посчитала прежний приговор слишком мягким.