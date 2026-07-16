НОВОСТИПроисшествия

Жительницу Алтая осудили на три года за систематические пьяные издевательства над детьми

Наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу

16 июля 2026, 12:10, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае 41-летнюю жительницу Мамонтовского района приговорили к лишению свободы за истязание своих детей и неисполнение обязанностей по их воспитанию, сообщает региональный СК.  

«В 2024 году осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применяла к двум своим малолетним сыновьям физическое насилие. Используя незначительные поводы, она наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу, причиняя тем самым физическую боль и психические страдания», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время над детьми установлена опека. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Алтайском крае ужесточили приговор многодетной матери, отправившей голого сына на мороз. Прокуратура посчитала прежний приговор слишком мягким.

Младенец на руках / Фото: pxhere.com

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край суд дети
       

Комментарии 2

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Гость

12:17:10 16-07-2026

Материнство и детство иногда бывают трудными.

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Гость

12:28:16 16-07-2026

Когда мать алкашка - это трэш.

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