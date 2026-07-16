Жительницу Алтая осудили на три года за систематические пьяные издевательства над детьми
Наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу
16 июля 2026, 12:10, ИА Амител
В Алтайском крае 41-летнюю жительницу Мамонтовского района приговорили к лишению свободы за истязание своих детей и неисполнение обязанностей по их воспитанию, сообщает региональный СК.
«В 2024 году осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применяла к двум своим малолетним сыновьям физическое насилие. Используя незначительные поводы, она наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу, причиняя тем самым физическую боль и психические страдания», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время над детьми установлена опека. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ранее в Алтайском крае ужесточили приговор многодетной матери, отправившей голого сына на мороз. Прокуратура посчитала прежний приговор слишком мягким.
12:17:10 16-07-2026
Материнство и детство иногда бывают трудными.
12:28:16 16-07-2026
Когда мать алкашка - это трэш.