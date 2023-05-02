На Алтае открыли движение по краевой трассе, которую закрывали из-за паводка

Паводковая обстановка находится на контроле регионального Минтранса

02 мая 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае открыли движение по трассе Красногорское – Карагайка – Ивановка в Красногорском районе, сообщили в правительстве региона.

Проезд был ограничен из-за подъёма талых вод.

В пресс-службе добавили, что паводковая обстановка находится на контроле краевого Министерства транспорта.

2 мая Госавтоинспекция Алтайского края призывала участников дорожного движения к осторожности на дорогах. По данным синоптиков, в этот день в регионе ожидается от +3 до +8 градусов, а также осадки в виде мокрого снега и дождя.