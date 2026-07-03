На Алтае парень попал в ДТП на угнанном у родителей авто, а затем выпил четыре литра пива

В суде молодой человек полностью признал вину

03 июля 2026, 07:34, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Табунском районе студент без водительских прав ночью угнал автомобиль матери, устроил ДТП и после аварии выпил четыре литра пива. В итоге молодого человека привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, юноша дождался, когда родители уснут, взял ключи от автомобиля и отправился кататься. При этом водительского удостоверения, навыков управления автомобилем и знаний правил дорожного движения у него не было.

Во время поездки молодой человек выехал на федеральную трассу и проехал около шести километров. Возвращаясь домой, на въезде в село Табуны он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Очевидец происшествия сообщил о случившемся в Госавтоинспекцию. Сам виновник аварии покинул место ДТП и попросил помощи у жителей ближайшего дома.

Вернувшись домой, студент выпил четыре литра пива. Позже сотрудники Госавтоинспекции установили его личность и прибыли по месту жительства. В отношении нарушителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП) и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (употребление алкоголя после дорожно-транспортного происшествия до прохождения освидетельствования).

В суде молодой человек полностью признал вину. Он пояснил, что является студентом, проходит производственную практику и не имеет собственного дохода.

Мировой судья назначил нарушителю наказание в виде пяти суток административного ареста. Исполнение наказания отсрочили на десять суток, чтобы студент смог завершить производственную практику и получить допуск к защите диплома.

Кроме того, за употребление алкоголя после ДТП суд назначил молодому человеку штраф в размере 45 тысяч рублей. По решению суда оплатить его разрешено в рассрочку в течение трех месяцев.