НОВОСТИОбщество

На Алтае парень попал в ДТП на угнанном у родителей авто, а затем выпил четыре литра пива

В суде молодой человек полностью признал вину

03 июля 2026, 07:34, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Табунском районе студент без водительских прав ночью угнал автомобиль матери, устроил ДТП и после аварии выпил четыре литра пива. В итоге молодого человека привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, юноша дождался, когда родители уснут, взял ключи от автомобиля и отправился кататься. При этом водительского удостоверения, навыков управления автомобилем и знаний правил дорожного движения у него не было.

Во время поездки молодой человек выехал на федеральную трассу и проехал около шести километров. Возвращаясь домой, на въезде в село Табуны он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Очевидец происшествия сообщил о случившемся в Госавтоинспекцию. Сам виновник аварии покинул место ДТП и попросил помощи у жителей ближайшего дома.

Вернувшись домой, студент выпил четыре литра пива. Позже сотрудники Госавтоинспекции установили его личность и прибыли по месту жительства. В отношении нарушителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП) и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (употребление алкоголя после дорожно-транспортного происшествия до прохождения освидетельствования).

В суде молодой человек полностью признал вину. Он пояснил, что является студентом, проходит производственную практику и не имеет собственного дохода.

Мировой судья назначил нарушителю наказание в виде пяти суток административного ареста. Исполнение наказания отсрочили на десять суток, чтобы студент смог завершить производственную практику и получить допуск к защите диплома.

Кроме того, за употребление алкоголя после ДТП суд назначил молодому человеку штраф в размере 45 тысяч рублей. По решению суда оплатить его разрешено в рассрочку в течение трех месяцев.

Водитель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край Авто алкоголь водители
       

Комментарии 9

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Иииииииигорь...

07:50:13 03-07-2026

Капец пацаненку... Затиранят...

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Гость

07:51:10 03-07-2026

А по моей версии выпил он до этих всех приключений...!

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Гость

07:57:54 03-07-2026

Ближайшая к Табунам федеральная трасса - м-52/р-256 Чуйский тракт

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Musik

08:02:11 03-07-2026

Герой, прямо Капитан Америка.

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Гость

08:05:27 03-07-2026

выпускник? отмечал сдачу ЕГЭ?

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Гость

10:06:35 03-07-2026

На сколько лишили прав?

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Гость

13:26:39 03-07-2026

так у него их не было

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Гость

15:26:45 03-07-2026

Гость (13:26:39 03-07-2026) так у него их не было ...
Сейчас лишают даже если их нет. (отсрочка в получении).
Сколько дали за угон автомобиля? или за передачу ключей?

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Гость

16:41:26 03-07-2026

в общем можно родителям дать премию, воспитали достойнейшего человека и гаржданина. ага

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