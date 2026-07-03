На Алтае парень попал в ДТП на угнанном у родителей авто, а затем выпил четыре литра пива
В суде молодой человек полностью признал вину
03 июля 2026, 07:34, ИА Амител
В Табунском районе студент без водительских прав ночью угнал автомобиль матери, устроил ДТП и после аварии выпил четыре литра пива. В итоге молодого человека привлекли к административной ответственности.
Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, юноша дождался, когда родители уснут, взял ключи от автомобиля и отправился кататься. При этом водительского удостоверения, навыков управления автомобилем и знаний правил дорожного движения у него не было.
Во время поездки молодой человек выехал на федеральную трассу и проехал около шести километров. Возвращаясь домой, на въезде в село Табуны он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Очевидец происшествия сообщил о случившемся в Госавтоинспекцию. Сам виновник аварии покинул место ДТП и попросил помощи у жителей ближайшего дома.
Вернувшись домой, студент выпил четыре литра пива. Позже сотрудники Госавтоинспекции установили его личность и прибыли по месту жительства. В отношении нарушителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП) и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (употребление алкоголя после дорожно-транспортного происшествия до прохождения освидетельствования).
В суде молодой человек полностью признал вину. Он пояснил, что является студентом, проходит производственную практику и не имеет собственного дохода.
Мировой судья назначил нарушителю наказание в виде пяти суток административного ареста. Исполнение наказания отсрочили на десять суток, чтобы студент смог завершить производственную практику и получить допуск к защите диплома.
Кроме того, за употребление алкоголя после ДТП суд назначил молодому человеку штраф в размере 45 тысяч рублей. По решению суда оплатить его разрешено в рассрочку в течение трех месяцев.
07:50:13 03-07-2026
Капец пацаненку... Затиранят...
07:51:10 03-07-2026
А по моей версии выпил он до этих всех приключений...!
07:57:54 03-07-2026
Ближайшая к Табунам федеральная трасса - м-52/р-256 Чуйский тракт
08:02:11 03-07-2026
Герой, прямо Капитан Америка.
08:05:27 03-07-2026
выпускник? отмечал сдачу ЕГЭ?
10:06:35 03-07-2026
На сколько лишили прав?
13:26:39 03-07-2026
так у него их не было
15:26:45 03-07-2026
Гость (13:26:39 03-07-2026) так у него их не было ...
Сейчас лишают даже если их нет. (отсрочка в получении).
Сколько дали за угон автомобиля? или за передачу ключей?
16:41:26 03-07-2026
в общем можно родителям дать премию, воспитали достойнейшего человека и гаржданина. ага