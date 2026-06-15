Пьяный водитель стал виновником массовой аварии с переворотом в Алтайском крае

Несмотря на серьезные механические повреждения транспортных средств, в результате ДТП никто не погиб и не получил травм

15 июня 2026, 13:32, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "В курсе 22"

Вечером 14 июня на подъезде к Барнаулу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 20:00 на 10-м километре Чуйского тракта. Предварительно установлено, что 50-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, двигавшийся со стороны Новоалтайска в направлении Барнаула, допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage под управлением 77-летнего мужчины.

От удара Kia отбросило на двигавшийся впереди "Москвич 3", за рулем которого находился 37-летний водитель. После этого Hyundai опрокинулся.

Несмотря на серьезные механические повреждения транспортных средств, в результате ДТП никто не погиб и не получил травм.

В ходе разбирательства сотрудники Госавтоинспекции выявили у водителя опрокинувшегося автомобиля признаки опьянения. В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и категорически не садиться за руль после употребления алкоголя.