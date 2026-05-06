Транспорт, а не забава. Что родители должны знать о мопедах и мотоциклах

Хотя подростки и могут водить некоторые виды мототранспорта с 16 лет при наличии водительского удостоверения, разрешать им это — опасно и безрассудно

06 мая 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGXZy4u

Подросток на мопеде / Фото: изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Мототранспорт — серьезное средство передвижения, которое является менее защищенным по сравнению с автомобилем. К сожалению, все чаще выявляются факты управления несовершеннолетними, не имеющими водительского удостоверения соответствующей категории для данного вида транспорта. Нередко такие поездки заканчиваются трагическими последствиями.

С какого возраста и с какими категориями водительского удостоверения разрешено управлять мототранспортом и стоит ли давать такую возможность ребенку — в материале amic.ru

Возрастной барьер

Самым главным требованием является возрастное ограничение, согласно которому в нескольких случаях подростки действительно могут водить мототранспорт на законных основаниях. Однако для этого необходимо обучение в автошколе и водительское удостоверение соответствующей категории.

Так, категория "М" позволяет управлять мопедом до 50 куб. см. с 16 лет, если юный водитель успешно сдаст теоретический и практический экзамен. Важно понимать, что несмотря на относительно небольшой объем двигателя, мопеды требуют внимательного и ответственного управления, а также соблюдения всех правил дорожного движения.

Помимо мопедов, с 16 лет и при наличие водительского удостоверения разрешено управление легкими мотоциклами, подпадающими под категорию "А1".  Данная категория охватывает мотоциклы с объемом двигателя до 125 куб. см. и максимальной мощностью до 11кВТ.

Мототранспорт более 125 куб. см. доступен только с водительским удостоверением категории "А" , которую возможно получить только по достижению 18-летнего возраста.

Если подросток, достигший 16-летнего возраста, все же оказался за рулем мототранспорта не имея прав управления транспортными средствами, его ожидает штраф от 5 до 15 тысяч рублей с помещением техники на спецстоянку. А в случае с водителем младше 16 лет, на 30 тысяч рублей оштрафуют родителей несовершеннолетнего. Кроме того, в случае с ДТП, повлекшим тяжкие последствия, родителям может грозить уголовная ответственность по ч.1. ст. 151.2 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего".

Берегите детей

Само наличие возможности законного вождения не означает, что родителям стоит идти у чада на поводу и по первой просьбе покупать ему желанную технику. Даже если ребенок достиг необходимого возраста и получил права, родителям необходимо оценить его готовность управлять транспортным средством.

ДТП с участием мототранспорта — совсем не редкость, а печальная статистика. Часто они заканчиваются тяжкими последствиями как для самого мотоциклиста, так и для его пассажира.

Одним из печальных примеров является дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 26 апреля в Крутихинском районе, где 15-летний мотоциклист, управляя мопедом "Рейсер", не справился с управлением с последующим наездом на препятствие (бетонный километровый столбик). В результате ДТП подросток скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

А в июне 2025 года в Ребрихинском районе 14-летний подросток на мотоцикле с пассажиром такого же возраста не уступил право проезда легковому автомобилю, вследствие чего произошло столкновение. В результате аварии пассажир мотоцикла получил смертельные травмы и скончался в больнице.

В обоих случаях юные водители не имели права управлять мотоциклами, что означает, что подростки не имели достаточного опыта и навыков. Но в первую очередь ДТП с юными мотоциклистами — результат безответственного отношения со стороны родителей или законных представителей. Покупка мототранспорта ребенку, не достигшему соответствующего возраста и не прошедшему обучение,  равносильна сознательному подверганию его жизни и здоровья неоправданному риску.

Важно понимать, что для безопасного управления любым видом транспорта, особенно двухколесным, требуется не только физическая зрелость, но и психологическая готовность, умение быстро реагировать на изменяющуюся дорожную обстановку и принимать правильные решения в экстренных случаях.Поэтому прежде чем поддаваться на уговоры ребенка и покупать ему мотоцикл или мопед, родителям необходимо трезво оценить, готов ли он к такому шагу. Пройти обучение в автошколе, получить водительское удостоверение, а затем уже при наличии должной степени зрелости и ответственности, можно говорить о приобретении техники. Но никак не наоборот.

Также родителям необходимо помнить и о том, что дети могут попытаться воспользоваться мототранспортом и без их ведома. Ни в коем случае нельзя оставлять подрастающему поколению ключи от транспорта, допуская тем самым возможность опасной поездки.

Безопасность детей — превыше всего, и начинается она с ответственного отношения родителей к своим обязанностям.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Мотоциклист / Фото: из архива amic.ru

Комментарии 5

Гость

09:12:30 06-05-2026

Нужно ужесточить наказание за управление ТС подростками без прав: подростку 20 лет лагерей, его родителей лишить родительских прав и оштрафовать на 10 миллионов рублей.

Гость

10:35:35 06-05-2026

Гость (09:12:30 06-05-2026) Нужно ужесточить наказание за управление ТС подростками без ... ну таких сумм не все выплатят, а вот лишение имущества в пользу СВО омжно. дом под продажу, все трансопртные средства под продажи, и одобрить ипотеку на квартиру.
тогда у них будут другие заботы. будут думать как выжить а не как убить ребенка.

Гость

00:07:23 07-05-2026

Гость (09:12:30 06-05-2026) Нужно ужесточить наказание за управление ТС подростками без ... Браво! Вам надо президентом работать. Жалко, что простаиваете без дела.

Гость

15:09:19 06-05-2026

Хватит штрафа и в 10 т.р., но вот только кто их ловить будет? Контроля никакого. В спальниках каждую ночь шныряют на питбайках(на которых, вообще, только на закрытых треках ездить можно) и никто их не ловит.
Прям могу даже конкретное место сказать, гараж на Взлётной 113, три питбайка, каждый вечер в гараж и из него.

Гость

15:41:08 06-05-2026

Гость (15:09:19 06-05-2026) Хватит штрафа и в 10 т.р., но вот только кто их ловить будет... Потому и оборзели все поскольку гайцы исчезли с улиц

