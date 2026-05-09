На Алтае после столкновения с лошадью пассажир мотоцикла оказался в больнице

В отношении мотоциклиста возбудили административное дело

09 мая 2026, 12:05, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

Днем 7 мая неподалеку от села Улаган произошло жесткое ДТП с участием мотоцикла и лошади: животное выбежало на дорогу и погибло после столкновения с байком, а пассажира мотоцикла госпитализировали с переломом ключицы и ушибами. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

По предварительным данным, около 14:00 36-летний житель Кемеровской области, управлявший мотоциклом BMW Motorrad, во время движения сбил лошадь, выбежавшую на проезжую часть. Животное погибло на месте происшествия.

В результате аварии пострадал 37-летний пассажир мотоцикла — также житель Кемеровской области. Мужчину с переломом ключицы и ушибами доставили в Улаганскую районную больницу.

Во время разбирательства сотрудники полиции установили, что на лошади отсутствовали бирки и тавро, позволяющие установить владельца.

В отношении мотоциклиста возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.

Кроме того, материалы проверки передали в администрацию Улаганского района для установления владельца животного и возможного привлечения его к ответственности за бесконтрольный выпас скота.