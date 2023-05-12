Власти Барнаула потратят на городской пляж 780 тысяч рублей. Что там сделают?
Обслуживанием территории займётся та же компания, которая делала это в последние годы
12 мая 2023, 09:46, ИА Амител
Власти Барнаула потратят 780 тысяч рублей на подготовку городского пляжа на острове Помазкин к купальному сезону, который, по предварительным данным, начнётся 1 июня и продлится до 31 августа.
Как пишет "Толк", обслуживанием территории уже шестой год подряд займётся компания "Майами-Импорт".
До начала сезона здесь проведут санитарную уборку и рекультивацию песка, а в "зоне заплыва" проверят питьевую и речную воду для получения санитарно-эпидемиологического заключения.
Уже во время сезона на пляже наладят сбор и вывоз мусора, организуют пост спасателей, обустроят душевые и туалетные кабинки, а также установят информационные стенды, баннеры и прочие элементы оповещения посетителей.
В конце апреля депутаты Алтайского краевого Заксобрания расширили список мест, в которых запрещено находиться подросткам без сопровождения взрослых. Среди таких мест оказались пляжи.
09:58:14 12-05-2023
Купальный сезон откроется 1 июня?! А паводок? Первая волна, вторая.
09:59:31 12-05-2023
Песок на пляже классный, Вы воду в Оби подогрейте на пляже, а то всё лето аж зубы сводит.
12:30:36 12-05-2023
Угробить удобный , не зависящий от половодья городской пляж на Булыгино, это мы можем, а теперь даже нормальные деньги на обустройство пляжа выделить не можем. Может городские власти расскажут, что можно сделать на 780 тр и как ЭТО будет работать???
14:31:52 12-05-2023
Гость (12:30:36 12-05-2023) Угробить удобный , не зависящий от половодья городской пляж ... Да они могли бы восстановить пляж на ковше. Удобный во всех отношениях. Но администрация предпочла продать(ся)