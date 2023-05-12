Власти Барнаула потратят на городской пляж 780 тысяч рублей. Что там сделают?

Обслуживанием территории займётся та же компания, которая делала это в последние годы

12 мая 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

Власти Барнаула потратят 780 тысяч рублей на подготовку городского пляжа на острове Помазкин к купальному сезону, который, по предварительным данным, начнётся 1 июня и продлится до 31 августа.

Как пишет "Толк", обслуживанием территории уже шестой год подряд займётся компания "Майами-Импорт".

До начала сезона здесь проведут санитарную уборку и рекультивацию песка, а в "зоне заплыва" проверят питьевую и речную воду для получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Уже во время сезона на пляже наладят сбор и вывоз мусора, организуют пост спасателей, обустроят душевые и туалетные кабинки, а также установят информационные стенды, баннеры и прочие элементы оповещения посетителей.

В конце апреля депутаты Алтайского краевого Заксобрания расширили список мест, в которых запрещено находиться подросткам без сопровождения взрослых. Среди таких мест оказались пляжи.