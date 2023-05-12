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Власти Барнаула потратят на городской пляж 780 тысяч рублей. Что там сделают?

Обслуживанием территории займётся та же компания, которая делала это в последние годы

12 мая 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Власти Барнаула потратят 780 тысяч рублей на подготовку городского пляжа на острове Помазкин к купальному сезону, который, по предварительным данным, начнётся 1 июня и продлится до 31 августа. 

Как пишет "Толк", обслуживанием территории уже шестой год подряд займётся компания "Майами-Импорт".

До начала сезона здесь проведут санитарную уборку и рекультивацию песка, а в "зоне заплыва" проверят питьевую и речную воду для получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Уже во время сезона на пляже наладят сбор и вывоз мусора, организуют пост спасателей, обустроят душевые и туалетные кабинки, а также установят информационные стенды, баннеры и прочие элементы оповещения посетителей.

В конце апреля депутаты Алтайского краевого Заксобрания расширили список мест, в которых запрещено находиться подросткам без сопровождения взрослых. Среди таких мест оказались пляжи.

Комментарии 4

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Гость

09:58:14 12-05-2023

Купальный сезон откроется 1 июня?! А паводок? Первая волна, вторая.

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Гость

09:59:31 12-05-2023

Песок на пляже классный, Вы воду в Оби подогрейте на пляже, а то всё лето аж зубы сводит.

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Гость

12:30:36 12-05-2023

Угробить удобный , не зависящий от половодья городской пляж на Булыгино, это мы можем, а теперь даже нормальные деньги на обустройство пляжа выделить не можем. Может городские власти расскажут, что можно сделать на 780 тр и как ЭТО будет работать???

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Гость

14:31:52 12-05-2023

Гость (12:30:36 12-05-2023) Угробить удобный , не зависящий от половодья городской пляж ... Да они могли бы восстановить пляж на ковше. Удобный во всех отношениях. Но администрация предпочла продать(ся)

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