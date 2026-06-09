На шоссе Ленточный Бор в Барнауле легковушка налетела на дорожное ограждение

Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась

09 июня 2026, 12:49, ИА Амител

Место происшествия / Фото: скриншот видео очевидцев "В курсе 22"

В Барнауле утром 9 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей. После столкновения одна из машин врезалась в металлическое дорожное ограждение, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла в 07:43 на втором километре шоссе Ленточный Бор. За рулем автомобиля Audi находился 30-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем JAC, которым управлял 44-летний мужчина. После удара Audi выехала на ограждение и врезалась в него.

Несмотря на серьезные механические повреждения транспортных средств, обошлось без пострадавших. Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.