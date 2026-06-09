На шоссе Ленточный Бор в Барнауле легковушка налетела на дорожное ограждение
Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась
09 июня 2026, 12:49, ИА Амител
В Барнауле утром 9 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей. После столкновения одна из машин врезалась в металлическое дорожное ограждение, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария произошла в 07:43 на втором километре шоссе Ленточный Бор. За рулем автомобиля Audi находился 30-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем JAC, которым управлял 44-летний мужчина. После удара Audi выехала на ограждение и врезалась в него.
Несмотря на серьезные механические повреждения транспортных средств, обошлось без пострадавших. Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
13:34:12 09-06-2026
ну что сказать надо. Спасибо тому кто установил это ограждение разделяющее потоки. Это сделано было очень грамотно. Не будь этой ограды машину выбросило бы на встречку а там... Там мог ехать например автомобиль набитый детьми. И было бы страшное ДТП с большим количеством трупов
14:27:09 09-06-2026
Гость (13:34:12 09-06-2026) ну что сказать надо. Спасибо тому кто установил это огражден... вы правы, неясно кто минусует. а этому на ауди нужно оторвать хвост спереди. дорога перкрасная, если аккуратно ездить - один кайф. нет находятся гады, которые всё портят
13:58:07 09-06-2026
Дорога должна изначально проектироваться под разделение встречных потоков, с учетом места под него. Ограждение должно помешать выезду на встречную полосу и при этом не рассыпаться само туда же в случае наезда. А не монстрячится вот такое вот "ограждение".
14:28:09 09-06-2026
Гость (13:58:07 09-06-2026) Дорога должна изначально проектироваться под разделение встр... вы по-моему не понимаете, что оно СПАСАЕТ ЖИЗНЬ. вы можете думать перед тем как что попало пишете?
13:59:00 09-06-2026
Мощи в двигателе Ауди больше, чем мозгов у водителя, вот и догнал
15:30:43 09-06-2026
А происходит это от того что ограждение изначально запроектировано не было, и полосы из за этого сузили.
17:41:24 09-06-2026
Гость (15:30:43 09-06-2026) А происходит это от того что ограждение изначально запроекти... И что, там действительно настолько узкие полосы? Не видела ни разу, чтобы даже грузали, параллельно двигавшиеся по одной стороне, мешали друг другу. А тут ясно написано: ДОГНАЛ впереди идущую машину.
15:35:16 09-06-2026
Это уже третий налетевший на тросы получается за этот год? Одного видел недели 3-4 назад, висевшего не доезжая остановки "Ползунова", от второго следы залета видел в воскресенье. Кстати тоже между развязкой и ТП. И сегодня снова в том же районе... И все двигают в сторону булыгино от развязки...
15:37:33 09-06-2026
Очень хорошо, что ограждение улавливает нарушителей ПДД и не даёт им размотать встречку. Большое спасибо за это ограждение посередине! Такое бы ещё много где сделать, например положить бетонные блоки на всех полосах кроме первой на ашановском кольце у Волны. Чтобы народ съезжал с кольца только с крайней правой полосы, а остальные бились об бетон.
19:41:12 09-06-2026
Гость (15:37:33 09-06-2026) Очень хорошо, что ограждение улавливает нарушителей ПДД и не... Можно и с другой стороны посмотреть. Ограждение зауживает полосу. Многие едут в 0,5-1 метре от забора, мешая тем кто на правой полосе. Что провоцирует ДТП. У медали две стороны.
15:42:25 09-06-2026
Взыскать с неумлого аудёшника сумму на восстановление ограждения в десятикратном размере. Ну и прав лишить на 40 лет.
16:12:24 09-06-2026
Жизнь становится очень нервозной, не все справляются с этим состоянием, люди доводят друг друга до белого каления, по сути на том участке дороге, в светлое время суток ни ливня ни прочих плохих метеоусловий и других помех, только человеческий фактор в самой простой дорожной ситуации, а потом локти кусаем. Берегите себя и окружающих, всем участникам дорожного движения благоразумия и вежливости.
17:37:49 09-06-2026
Гость (16:12:24 09-06-2026) Жизнь становится очень нервозной, не все справляются с этим ... В ПДД ясно написано, в каком состоянии нельзя садиться за руль, неврозы - в том числе, не нужно искать отговорки.
17:50:17 09-06-2026
лихо вы банальное несоблюдение ПДД привязали к "нервозности" жизни. Так что угодно оправдать можно, получается
17:39:18 09-06-2026
Надо бетонные разделители там сделать