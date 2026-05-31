Смертельное ДТП произошло на Алтае: столкнулись УАЗ и легковушка

Женщина, пассажир легкового авто, погибла на месте, водители госпитализированы

31 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Смертельное ДТП в Шелаболихинском районе / Фото: Barnaul 22

Женщина погибла в результате ДТП в Шелаболихинском районе. Еще два человека пострадали. Об этом сообщает Barnaul 22.

Инцидент произошел 31 мая около 12:20 на 35-м километре автодороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области.

По предварительной информации, 62-летний мужчина, управлявший автомобилем УАЗ, двигался со стороны Новосибирска и в районе села Кучук столкнулся с автомобилем Toyota Vista под управлением 55-летнего водителя, который ехал со стороны Павловска в направлении Камня-на-Оби.

«В результате ДТП пассажир Toyota Vista — женщина 1951 года рождения — погибла на месте происшествия. Оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.