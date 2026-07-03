На страже дорог. Сотрудники Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник
Редакция amic.ru поздравляет сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником
03 июля 2026, 11:58, ИА Амител
3 июля сотрудники и ветераны Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник. В этом году службе исполняется 90 лет. Уже девять десятилетий инспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения, помогают участникам дорожного движения в сложных ситуациях и первыми приезжают на место многих происшествий.
За привычной работой экипажей ДПС — ежедневная служба без выходных и праздников. Это профилактика аварий, контроль за соблюдением правил дорожного движения, оформление дорожно-транспортных происшествий, помощь водителям и пешеходам, а нередко и участие в спасении человеческих жизней.
Редакция amic.ru поздравляет сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником.
Спасибо вам за непростой и ответственный труд, выдержку, профессионализм и преданность своему делу. Каждый день вы делаете дороги безопаснее, приходите на помощь тем, кто оказался в беде, и несете службу в любое время суток, независимо от погоды и обстоятельств.
Особые слова признательности — ветеранам службы. Именно вы заложили традиции, которые сегодня продолжают новые поколения сотрудников Госавтоинспекции, передавая опыт, знания и уважение к профессии.
От всей души желаем действующим сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, спокойных дежурств, благополучия, семейного тепла и как можно больше поводов возвращаться домой после смены с чувством выполненного долга.
А всем участникам дорожного движения хочется напомнить: безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Внимательность, взаимное уважение и соблюдение правил дорожного движения помогают сохранить самое ценное — жизнь и здоровье.
С праздником! С 90-летием Государственной автомобильной инспекции!
12:02:30 03-07-2026
Поменьше бы акцент на карательные функции и побольше на созидательные, а так - С праздником, работайте братья!
12:03:08 03-07-2026
С праздником! Побольше бы вас было на дорогах и поменьше бы бездушных камер.
12:26:59 03-07-2026
Гость (12:03:08 03-07-2026) С праздником! Побольше бы вас было на дорогах и поменьше бы ... Ни их ни камер не нужно
12:54:54 03-07-2026
Гость (12:26:59 03-07-2026) Ни их ни камер не нужно...
Соблюдать ПДД не пробовал?
12:54:31 03-07-2026
О того, что они на дорогах, безопасность не меняется.
Исключение когда они регулировщиками работают при заторах.
13:33:16 03-07-2026
Когда я увижу гаишников, которые штрафуют сотни машин за езду по выделенке на Строителей?
Ничего так не дискредитирует гаишников как массовое и безнаказанное нарушение ПДД водителями.
Я считаю что ГАИ не выполняет свою работу по наведению порядка на дорогах. Сколько всего гаишников в Барнауле? Я может раз в две недели только один экипаж увижу и всё. Чем занимаются все остальные гаишники, если их нет на улицах?
14:58:31 03-07-2026
Гость (13:33:16 03-07-2026) Когда я увижу гаишников, которые штрафуют сотни машин за езд...
Недавно писали, что нехватка сотрудников в МВД составляет до 40-60% от состава
16:48:04 03-07-2026
Гость (14:58:31 03-07-2026) Недавно писали, что нехватка сотрудников в МВД составляе... Так надо разрешить брать взятки, и народ потянется к кормушке.
15:02:28 03-07-2026
пьяных по статистике все больше за рулем. результат то не очень!
16:38:29 03-07-2026
нечего праздновать-то, по всем пунктам провал - пдд, пьяные, скорость, стоянки и парковки, езда без прав. все процветает. и самый ужас - растет смертность на дорогах. Очень мало экипажей...анархия просто!!! Что вы там празднуете-то?!