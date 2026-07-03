На страже дорог. Сотрудники Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник

Редакция amic.ru поздравляет сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником

03 июля 2026, 11:58, ИА Амител

Автомобиль ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

3 июля сотрудники и ветераны Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник. В этом году службе исполняется 90 лет. Уже девять десятилетий инспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения, помогают участникам дорожного движения в сложных ситуациях и первыми приезжают на место многих происшествий.

За привычной работой экипажей ДПС — ежедневная служба без выходных и праздников. Это профилактика аварий, контроль за соблюдением правил дорожного движения, оформление дорожно-транспортных происшествий, помощь водителям и пешеходам, а нередко и участие в спасении человеческих жизней.

Редакция amic.ru поздравляет сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником.

Спасибо вам за непростой и ответственный труд, выдержку, профессионализм и преданность своему делу. Каждый день вы делаете дороги безопаснее, приходите на помощь тем, кто оказался в беде, и несете службу в любое время суток, независимо от погоды и обстоятельств.

Особые слова признательности — ветеранам службы. Именно вы заложили традиции, которые сегодня продолжают новые поколения сотрудников Госавтоинспекции, передавая опыт, знания и уважение к профессии.

От всей души желаем действующим сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, спокойных дежурств, благополучия, семейного тепла и как можно больше поводов возвращаться домой после смены с чувством выполненного долга.

А всем участникам дорожного движения хочется напомнить: безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Внимательность, взаимное уважение и соблюдение правил дорожного движения помогают сохранить самое ценное — жизнь и здоровье.

С праздником! С 90-летием Государственной автомобильной инспекции!