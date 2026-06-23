На Яру любви. Как в Алтайском крае отметили 94-летие Роберта Рождественского

Фестиваль вновь объединил любителей поэзии и музыки, напомнив о важности сохранения культурного наследия и связи поколений

23 июня 2026, 17:16, ИА Амител

Фестиваль имени Роберта Рождественского / Фото: amic.ru

Более четырех тысяч гостей побывали 20 июня в Косихе, где завершился Литературный фестиваль имени Роберта Рождественского. Мероприятие по традиции проходило на Яру любви. И многие поклонники творчества знаменитого поэта преодолели сотни километров, чтобы попасть на фестиваль, который по праву называют самым душевным и красивым. Организаторы Литературного фестиваля им. Роберта Рождественского — правительство Алтайского края, Министерство культуры региона и администрация Косихинского района.

Не только на Яру

Фестиваль имени Роберта Рождественского в Алтайском крае в 2026 году продолжался три дня. В первые два дня мероприятия проходили в Барнауле, Новоалтайске, Первомайском и Павловском районах. Здесь прошли творческие встречи, концерты и спектакли. Так, 18 июня в Алтайской краевой детской библиотеке имени Н. К. Крупской провели программу "Роберт Рождественский — детям", где читали стихи из книги "Алешкины мысли", которую поэт посвятил своему внуку. А в Алтайском краевом театре кукол "Сказка" состоялся поэтический концерт. Перед зрителями выступили поэты из разных городов страны: Максим Лаврентьев и Наталия Елизарова (Москва), Мурад Ахмедов (Махачкала, Дагестан), Екатерина Малиновская (Красноярск), Владимир Косогов (Курск), а также алтайские авторы — Валерий Тихонов, Михаил Бетехтин и Алексей Мансков.

В пятницу, 19 июня, в Краевой филармонии представили премьеру музыкально-литературного спектакля "Ностальгия по Настоящему". Артисты читали произведения не только Рождественского, но и его современников — поэтов-шестидесятников Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского. Тексты дополняли музыка и видеоряд фотографий выдающихся советских фотохудожников 1950–1970-х годов.

Самый лучший день

20 июня — в день рождения поэта — праздничные мероприятия переместились в Косиху. Именно здесь, на Яру любви, происходит самая лучшая, самая душевная часть фестивали, утверждают гости. В этом убедились и корреспонденты amic.ru.

На малой родине поэта работает Музей Роберта Рождественского. Он первым встречает гостей фестиваля, знакомит их с биографией и литературным наследием писателя. Здесь много фотографий, документов, печатные машинки, пластинки, воссоздан кабинет, где работал Роберт Рождественский. Есть экспозиции, посвященные родителям поэта и его семье. Экскурсии в фестивальные дни в музее проходят с раннего утра до самого вечера, но музейные работники этому только рады: ведь это значит, что еще больше людей узнают интересные факты о поэте и перескажут их другим.

Рядом с музеем установлен памятник Роберту Рождественскому, созданный Зурабом Церетели. Здесь практически всегда стоят живые цветы. Высокие гости, прибывшие на фестиваль, тоже возложили свои букеты. И немного постояли рядом с поэтом, кто-то поклонился ему, а кто-то что-то прошептал свое, личное.

Певица Этери Бериашвили, которая была гостьей фестиваля, рассказала, что песни Рождественского она знает с детства. Ее любимая — "Эхо любви". Так получилось, что с семьей поэта знакома лично. Правда, узнала их уже после смерти Рождественского.

«Самым большим моим первым поклонником был внук Роберта Ивановича — Даня. Он просто вставал к сцене и смотрел. Екатерина даже смеялась: "Даня уговорил нас приехать, чтобы тебя послушать», — рассказала певица.Она также отметила, что испытывает гордость, выступая на малой родине Роберта Ивановича.

«Потому что нести произведения, наполненные таким глубоким смыслом, любовью к родине — это великая честь, передача поколению молодых очень важных ценностей», — сказала Этери.

Об этом же говорила и министр культуры Алтайского края Елена Безрукова: "Сегодня наш фестиваль вновь объединил любителей поэзии и музыки, напомнив о важности сохранения культурного наследия и связи поколений".

Фестиваль имени Роберта Рождественского / Фото: amic.ru

Феномен эпохи шестидесятников

По словам министра, чтобы понять феномен творчества Роберта Ивановича, надо понимать среду, в которой он работал, выступал, и людей, которые его окружали, понять эпоху 60-х.

И в этом году на Яру любви было практически полное погружение в эпоху шестидесятников: на улице Советской можно было оказаться в детском саду из 60-х, поиграть в игрушки тех лет, заглянуть в деревенскую избу и больницу середины XX века. И даже — вступить в пионеры, чем, кстати, многие пользовались.

Также на площадке Яра любви прошел фестиваль национальных культур "Я, ты, он, она — вместе дружная семья!". Участие приняли представители национальных объединений, культурных центров и общественных организаций Алтайского края.

Передать мудрость другим поколениям

Завершающим событием фестиваля стал гала-концерт. Открыл его губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Я благодарю жителей Косихинского района, Алтайского края, которые вложили огромный труд в то, чтобы фестиваль вновь состоялся. Спасибо вам, дорогие друзья, ваша преданность и любовь к своей земле, ваше внимание и уважение к истории, к памяти Роберта Ивановича — это очень дорого. Уже в следующем году мы будем отмечать 95-летие со дня рождения Рождественского. Уверен, в связи с этой круглой датой наш фестиваль прозвучит еще ярче, а мы с удовольствием — как это всегда и происходит — будем встречать гостей на нашей сибирской земле», — сказал глава региона.

Также губернатор вручил диплом литературной премии имени Роберта Рождественского. В этом году он достался поэту Денису Попову из Республики Коми за книги "Хождение за три горя" и "Тяжелый человек".

По словам Попова, литературная премия такого уровня — это очень ценная и важная отметка его творчества, которой он очень гордится.

«Мой любимый фильм — "Неуловимые мстители". А песня оттуда "Погоня-погоня" — саундтрек моей юности», — рассказал Попов.

В финале фестиваля перед зрителями выступили заслуженные артисты России Валерий Черняев и Сергей Перегудов, а также артисты Дмитрий Лысенков и Лаура Пицхелаури.

Сергей Перегудов исполнял песни. А Дмитрий Лысенков и Лаура Пицхелаури декламировали детские стихи из цикла Роберта Рождественского "Алешкины мысли". И делали это настолько образно, что зрители смеялась не переставая.

Ярким завершением праздника стало выступление певицы Этери Бериашвили, которая исполнила песни на французском, грузинском языках, а также песни на стихи Роберта Рождественского. А перед концертом она сказала:

«Я очень волнуюсь, хотя я очень хорошо знаю и люблю эти песни, боюсь забыть хотя бы одно слово. Потому что каждое слово в этих произведениях — очень важно. И хочется эту мудрость, которую вложил в свои произведения Роберт Рождественский, нести следующим поколениям, передать им то, что дорого нашему сердцу».