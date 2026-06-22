Семейный и очень душевный. В Алтайском крае прошел фестиваль Роберта Рождественского

На мероприятие приехало около четырех тысяч человек

22 июня 2026, 17:20, ИА Амител

Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: пресс-служба ВТБ

18–20 июня в Алтайском крае прошел один из самых душевных и красивых литературных фестивалей — в честь дня рождения известного советского поэта-песенника Роберта Рождественского.

В 2026 году ему исполнилось бы 94 года. Завершился фестиваль большим гала-концертом в Косихе — на малой родине писателя. Официальным спонсором фестиваля по традиции стал ВТБ.

Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: пресс-служба ВТБ

На Яр любви, где проходят Рождественские чтения, в субботу, 20 июня, приехали около четырех тысяч человек. Многие пришли большими семьями: бабушки-дедушки, родители, дети. Некоторые прибыли за сотни километров. Рассаживались на пледах, гуляли, участвовали в интерактивах, читали стихи и пели любимые песни земляка — а из-под пера Роберта Рождественского их вышло более сотни.

Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: пресс-служба ВТБ

"Что, и это его песня? А я ее люблю, но не знал, что это он" — порой слышались удивленные голоса. В одной стороне подростки декламировали переворачивающий душу "Реквием". В другой — дети разрисовывали большую раскраску "Алешкины мысли" (название цикла стихов Рождественского, посвященного маленькому внуку). Малыши рисовали самое главное: маму, папу и огромный мир. Кстати, стихи из этого цикла звучали со сцены в исполнении Лауры Пицхелаури и Дмитрия Лысенкова (этих актеров вы можете знать по сериалу "Вампиры средней полосы").

Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: пресс-служба ВТБ

«Очень радует, что с каждым годом количество гостей фестиваля растет, и среди них много семей с детьми. ВТБ уже много лет выступает партнером фестиваля Роберта Рождественского. Для нас это и большая честь, и важная задача, так как банк поддерживает проекты, направленные на сохранение культурного наследия России. Без преувеличения могу сказать, что фестиваль Рождественского по-настоящему семейный и очень душевный. Сам формат мероприятия без назидания, через атмосферу прививает любовь к культуре и поэзии. Это возможность сохранить живую связь поколений через слово, напомнить молодежи о силе и красоте русской поэзии», — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: пресс-служба ВТБ

Кстати, на Яр любви приехало более сотни сотрудников банка — не по работе, а потому что здесь действительно хорошо. Большой популярностью пользовались фотозоны. На фоне сочной зелени, белых берез и вдохновляющей надписи фотографии получались особенно яркими и удачными. А еще каждый желающий мог подписать и отправить своим близким специальные "рождественские" открытки. Желающих было много: уж очень атмосферными были эти письма.

Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: пресс-служба ВТБ



Организаторы уделяют особое внимание содержанию фестиваля.

«Сегодня он вновь объединил любителей поэзии и музыки, напомнив о важности сохранения культурного наследия и связи поколений», — подчеркнула министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: пресс-служба ВТБ



В этом году финальный день фестиваля отправил своих гостей в эпоху шестидесятников.«Чтобы понять феномен творчества Роберта Ивановича, надо понимать среду, в которой он работал, выступал, и людей, которые его окружали. Третий и последний день в Косихе всегда является самым теплым, самым душевным. Программа здесь идет с самого утра. Литературный квартал, музейные уголки — все работает, все рассказывает и о Роберте Ивановиче, и об изюминках малой родины», — отметила Елена Безрукова. Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: пресс-служба ВТБ

В субботу на Яру любви каждый мог попасть в детский сад 60-х, заглянуть в деревенскую избу и даже больницу середины XX века. «Смотри — скорая как в мультике про "Машу и Медведя". А волки-то где?» — восхищенно кричал какой-то малыш. А рядом торжественно принимали в пионеры красивую даму, которая взгрустнула, что в ее жизни не было оранжевого галстука.

Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: пресс-служба ВТБ

Ключевым событием стал гала-концерт на главной сцене. В числе участников — известные актеры Сергей Перегудов, Лаура Пицхелаури, Дмитрий Лысенков, а также певица Этери Бериашвили. Публика подпевала хором любимые песни, а аплодисменты не стихали очень долго.

Справка: литературный фестиваль Роберта Рождественского — одно из ключевых мероприятий Алтайского края. Уже много лет он собирает известных артистов, музыкантов, литераторов, а также поклонников творчества поэта со всей России.