Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июле
Это может произойти при одном условии
04 июля 2025, 10:20, ИА Амител
Центробанк России / Фото: cbr.ru
Центробанк может рассмотреть снижение ключевой ставки в июле, если не случится ничего непредвиденного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", — цитирует ее РИА Новости.
6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых.
По мнению экспертов, в июле ожидается снижение еще на 1%, а к концу 2025 года ключевая ставка может оказаться на уровне 17,5–18% годовых.
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