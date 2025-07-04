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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июле

Это может произойти при одном условии

04 июля 2025, 10:20, ИА Амител

Центробанк России / Фото: cbr.ru
Центробанк России / Фото: cbr.ru

Центробанк может рассмотреть снижение ключевой ставки в июле, если не случится ничего непредвиденного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", — цитирует ее РИА Новости.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых.

По мнению экспертов, в июле ожидается снижение еще на 1%, а к концу 2025 года ключевая ставка может оказаться на уровне 17,5–18% годовых.

Центробанк

Комментарии 5

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Гость

10:25:47 04-07-2025

А цены понизят?

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Гость

11:46:55 04-07-2025

Гость (10:25:47 04-07-2025) А цены понизят? ... Никак нет, только повысят, чтобы компенсировать снижение КС

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Гость

13:01:26 04-07-2025

Гость (10:25:47 04-07-2025) А цены понизят? ... А зачем? все же уже привыкли, покупают

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Гость

13:22:30 04-07-2025

Когда водка подешевеют?

  5 Нравится
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Гость

13:32:33 04-07-2025

кручу-верчу, запутать хочу

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