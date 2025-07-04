Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июле

Это может произойти при одном условии

04 июля 2025, 10:20, ИА Амител

Центробанк России / Фото: cbr.ru

Центробанк может рассмотреть снижение ключевой ставки в июле, если не случится ничего непредвиденного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", — цитирует ее РИА Новости.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых.

По мнению экспертов, в июле ожидается снижение еще на 1%, а к концу 2025 года ключевая ставка может оказаться на уровне 17,5–18% годовых.