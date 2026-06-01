Барнаульский застройщик рассказал, кто и зачем создает Комитет городских решений

Один из инициаторов проекта — Глеб Голяшкин

01 июня 2026, 11:50, ИА Амител

Глеб Голяшкин / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В Барнауле в этом году планируют создать Комитет городских решений в рамках федерального проекта партии "Новые люди". В него войдут активные жители, эксперты и предприниматели, которые вместе с людьми будут изучать проблемы города и искать решение. Один из инициаторов реализации проекта — заместитель директора по снабжению строительной компании "СибКомИнвест" Глеб Голяшкин. Он уверен: комфортный город начинается не с больших лозунгов, а с конкретных мест, где люди ходят каждый день. Именно поэтому он стал героем спецпроекта amic.ru "Жить по-новому".

"Городские решения": как и для кого?

Проект "Городские решения" строится вокруг идеи малых, но заметных изменений. В городах России, а теперь и в Барнауле, создают Комитет городских решений — сообщество людей, которым важна городская среда и которые готовы не только обсуждать проблемы, но и участвовать в обновлении конкретных мест.

«В такой комитет могут войти урбанисты, архитекторы, общественники, журналисты, старшие по домам, депутаты, предприниматели и жители, которые хорошо знают локальную повестку. Задача — соединить тех, кто умеет предлагать решения, и тех, кто живет в конкретных дворах, подъездах, гуляет по скверам и улицам», — пояснил amic.ru Глеб Голяшкин.

У проекта есть три этапа реализации. Первое — вовлечение жителей. Люди смогут предложить объект: двор, палисадник, фасад, подъезд, лавочки, небольшой сквер, зону отдыха — любое место, которое нужно привести в порядок, но сделать это без долгих согласований и неподъемных бюджетов.

Второе — через обсуждение и голосование жители выберут несколько объектов и решат, что именно там нужно сделать. Комитет подготовит проект, смету и дорожную карту. А также найдет варианты финансирования, с помощью которых обновят эти локации.

Третье — результат. Жители видят не абстрактные обещания, а понятный путь от идеи до результата.

Глеб Голяшкин считает такой подход важным, потому что он помогает выйти из привычной схемы "кто-то когда-нибудь сделает". Вместо этого люди могут увидеть проблему рядом с собой, собрать вокруг нее соседей, экспертов и партнеров и начать с малого.

В комитет войдет пять-десять экспертов с разным опытом и компетенциями.

Что еще можно сделать в городе, чтобы он стал лучше?

Комитет городских решений — шаг в обновлении города. Но он не должен быть единственным, уверен собеседник.

Барнаул постепенно меняется: появляются новые жилые кварталы, обновляются парки, застройщики все чаще вкладываются не только в дома, но и во дворы, прогулочные зоны и входные группы. Но городской среде все еще не хватает единой концепции.

«Хочется, чтобы человек вышел из дома, дошел до работы и все это время находился в комфортной среде: без разбитых улиц, случайных элементов и визуального шума. Чтобы фонари, лавочки, урны, наружная реклама и элементы благоустройства складывались в одно полотно города», — говорит застройщик.

Он считает, что в Барнауле нужно создать единый "культурный" дизайн-код города. Речь не о том, чтобы сделать все улицы одинаковыми, а о понятных правилах, которые помогут убрать визуальный хаос и связать разные части Барнаула в одну городскую среду.

Такую систему невозможно сформировать за год и только силами администрации города. В обсуждение нужно включать застройщиков, архитекторов, предпринимателей и представителей городского сообщества. Это долгий процесс, который начинается с понятных правил: дизайн-кода, общих стандартов и единого взгляда на благоустройство.

Глеб Голяшкин на строительном объекте / Фото: пресс-служба "СибКомИнвест"

Можно менять среду вокруг себя здесь и сейчас

Интерес молодого застройщика к городской среде связан и с профессией, и с личным опытом. Он занимается строительством, поэтому хорошо понимает, как пространство влияет на качество жизни.

Для Глеба Голяшкина жить по-новому — значит не ждать, что город однажды сам станет удобным, а постепенно менять то, что находится рядом. Пусть не сразу весь Барнаул, а один двор, один фасад, один сквер или одну улицу.

«Важно стремиться к тому, чтобы можно было гордиться своим городом. Чтобы людям не хотелось уезжать в крупные агломерации только потому, что там комфортнее. Решения, которые влияют на эстетику и удобство жизни, внедрять можно уже сейчас», — говорит он.

Проект "Городские решения" как раз предлагает начать с малого.

«Мне близки идеи партии "Новые люди", их инициативы по благоустройству, поддержка предпринимательства, внимание к молодому поколению и желание решать вопросы без лишней бюрократии», — подытоживает Глеб.