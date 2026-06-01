Барнаульский застройщик рассказал, кто и зачем создает Комитет городских решений
Один из инициаторов проекта — Глеб Голяшкин
01 июня 2026, 11:50, ИА Амител
В Барнауле в этом году планируют создать Комитет городских решений в рамках федерального проекта партии "Новые люди". В него войдут активные жители, эксперты и предприниматели, которые вместе с людьми будут изучать проблемы города и искать решение. Один из инициаторов реализации проекта — заместитель директора по снабжению строительной компании "СибКомИнвест" Глеб Голяшкин. Он уверен: комфортный город начинается не с больших лозунгов, а с конкретных мест, где люди ходят каждый день. Именно поэтому он стал героем спецпроекта amic.ru "Жить по-новому".
"Городские решения": как и для кого?
Проект "Городские решения" строится вокруг идеи малых, но заметных изменений. В городах России, а теперь и в Барнауле, создают Комитет городских решений — сообщество людей, которым важна городская среда и которые готовы не только обсуждать проблемы, но и участвовать в обновлении конкретных мест.
«В такой комитет могут войти урбанисты, архитекторы, общественники, журналисты, старшие по домам, депутаты, предприниматели и жители, которые хорошо знают локальную повестку. Задача — соединить тех, кто умеет предлагать решения, и тех, кто живет в конкретных дворах, подъездах, гуляет по скверам и улицам», — пояснил amic.ru Глеб Голяшкин.
У проекта есть три этапа реализации. Первое — вовлечение жителей. Люди смогут предложить объект: двор, палисадник, фасад, подъезд, лавочки, небольшой сквер, зону отдыха — любое место, которое нужно привести в порядок, но сделать это без долгих согласований и неподъемных бюджетов.
Второе — через обсуждение и голосование жители выберут несколько объектов и решат, что именно там нужно сделать. Комитет подготовит проект, смету и дорожную карту. А также найдет варианты финансирования, с помощью которых обновят эти локации.
Третье — результат. Жители видят не абстрактные обещания, а понятный путь от идеи до результата.
Глеб Голяшкин считает такой подход важным, потому что он помогает выйти из привычной схемы "кто-то когда-нибудь сделает". Вместо этого люди могут увидеть проблему рядом с собой, собрать вокруг нее соседей, экспертов и партнеров и начать с малого.
В комитет войдет пять-десять экспертов с разным опытом и компетенциями.
Что еще можно сделать в городе, чтобы он стал лучше?
Комитет городских решений — шаг в обновлении города. Но он не должен быть единственным, уверен собеседник.
Барнаул постепенно меняется: появляются новые жилые кварталы, обновляются парки, застройщики все чаще вкладываются не только в дома, но и во дворы, прогулочные зоны и входные группы. Но городской среде все еще не хватает единой концепции.
«Хочется, чтобы человек вышел из дома, дошел до работы и все это время находился в комфортной среде: без разбитых улиц, случайных элементов и визуального шума. Чтобы фонари, лавочки, урны, наружная реклама и элементы благоустройства складывались в одно полотно города», — говорит застройщик.
Он считает, что в Барнауле нужно создать единый "культурный" дизайн-код города. Речь не о том, чтобы сделать все улицы одинаковыми, а о понятных правилах, которые помогут убрать визуальный хаос и связать разные части Барнаула в одну городскую среду.
Такую систему невозможно сформировать за год и только силами администрации города. В обсуждение нужно включать застройщиков, архитекторов, предпринимателей и представителей городского сообщества. Это долгий процесс, который начинается с понятных правил: дизайн-кода, общих стандартов и единого взгляда на благоустройство.
Можно менять среду вокруг себя здесь и сейчас
Интерес молодого застройщика к городской среде связан и с профессией, и с личным опытом. Он занимается строительством, поэтому хорошо понимает, как пространство влияет на качество жизни.
Для Глеба Голяшкина жить по-новому — значит не ждать, что город однажды сам станет удобным, а постепенно менять то, что находится рядом. Пусть не сразу весь Барнаул, а один двор, один фасад, один сквер или одну улицу.
«Важно стремиться к тому, чтобы можно было гордиться своим городом. Чтобы людям не хотелось уезжать в крупные агломерации только потому, что там комфортнее. Решения, которые влияют на эстетику и удобство жизни, внедрять можно уже сейчас», — говорит он.
Проект "Городские решения" как раз предлагает начать с малого.
«Мне близки идеи партии "Новые люди", их инициативы по благоустройству, поддержка предпринимательства, внимание к молодому поколению и желание решать вопросы без лишней бюрократии», — подытоживает Глеб.
12:01:43 01-06-2026
Толку от ваших комитетов, все исторические здания посносили, высоток одних настроили, парковок нет, детских садов, школ нет, парков нет. Чем гордиться то?
13:31:33 01-06-2026
Решалы...
13:57:43 01-06-2026
Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, Не бойтесь пекла и ада, А бойтесь единственно только того, Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
17:14:17 11-06-2026
Гость (12:01:43 01-06-2026) Толку от ваших комитетов, все исторические здания посносили,... Нитше писал как раз об этом: Ресентимент — это глубокое, хроническое чувство враждебности, зависти и бессильной злобы к тем, кого человек считает виновником своих неудач. В отличие от обычной обиды, оно сопровождается осознанием собственной слабости: изменить ситуацию или отомстить невозможно, поэтому негативные эмоции годами подавляются и отравляют психику. Может стоит выйти и, хотя бы свою площадку в подъезде помыть или двор подмести? 😉