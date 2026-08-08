Не масло, а маргарин. В Барнауле поймали производителя на фальсификате
Лабораторные испытания показали серьезное отклонение от нормы
08 августа 2026, 09:49, ИА Амител
Специалисты алтайского филиала "ЦОК АПК" обнаружили серьезное нарушение: одно из барнаульских предприятий выпускало продукт, который продавался как сливочное масло, но по составу оказался близок к маргарину.
Объектом проверки стало сливочное масло "Крестьянское" с заявленной жирностью 72,5% — образец приобрели в обычной розничной торговой сети. Испытания в лаборатории выявили значительные отклонения от нормы.
Так, характерные для молочного жира метиловые эфиры жирных кислот оказались в продукте в сильно заниженной концентрации либо вовсе отсутствовали. При этом доля метиловых эфиров, типичных для растительных жиров, существенно превысила допустимые значения: их суммарное содержание в образце достигло 93%.
Эксперты делают однозначный вывод: производитель фактически реализовывал спред, маскируя его под сливочное масло. Результаты исследований уже направлены в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия дальнейших мер.
09:52:17 08-08-2026
Пальма?.... Коровок нет а маслом все завалено...
11:04:21 08-08-2026
. (09:52:17 08-08-2026) Пальма?.... Коровок нет а маслом все завалено... ... Качественное пальмовое масло по вкусу и цене идёт на уровне оливкового! А вот что закупают российские коммерсанты цистернами пригодно только для олифы, но его используют как пищевое!
09:53:15 08-08-2026
Так а где название? Почему покрываете жуликов?
17:35:09 08-08-2026
Гость (09:53:15 08-08-2026) Так а где название? Почему покрываете жуликов?... Вам сотни раз всех главных жуликов называли, но вы же все равно визжите, что это неправда, что это самые лучшие в мире достойнейшие люди! Так что жрите молча что дают.
10:13:04 08-08-2026
И мы никогда не узнаем кто производитель, почему не обнародовать бренд, это бы послужило самым лучшим наказанием для производителей фальсификата в следующий раз подумали бы производить фальсификат или нет.
10:18:04 08-08-2026
Публикации подобного рода - без указания названия предприятия бросают тень на всех барнаульских производителей такой продукции
10:19:28 08-08-2026
Одно из?
Почему не назвать людям ?
Система "честный знак" в действии, а те кто её придумал и продвигает комментариев не дают
10:20:07 08-08-2026
Кто производитель?
Какой смысл новости без подробностей?
Граждане должны знать кто их обманывает
10:20:17 08-08-2026
Фирму то чё не написали!?
А вообще пальмовое масло это уже не секрет! И главное его не запрещают!? Значит кому-то от него капает в карман!?...
13:50:03 08-08-2026
Гость (10:20:17 08-08-2026) Фирму то чё не написали!? А вообще пальмовое масло это у... Не капает, а рекой льется.
10:33:54 08-08-2026
Молочная сказка, скорее всего. Или ошибаюсь? Сколько у нас молочек производителей в городе?
10:46:27 08-08-2026
Хотите, я вам "молоко" на проверку принесу?
11:00:32 08-08-2026
Вы чё такие глупые то ?
Это обобщённый образ всех производителей.
чё вам ? список всех производств перечислять ?
Сами должны понять что все так делают .
11:01:20 08-08-2026
продают в,, Мари Ра "?
11:09:30 08-08-2026
ИИ говорит следующее:
Сливочное масло «Крестьянское» (72,5%) в Алтайском крае производят несколько крупных молочных заводов и комбинатов. Основные производители:
- Усть-Калманский маслосырзавод — находится в селе Усть-КаЛманка.
- ООО «Маслосырзавод Салаирский» — расположен в Целинном районе, село Ложкино.
- ТД «Столица молока» (Барнаул) — выпускает молочную продукцию под своей маркой.
- АКХ «Ануйское» — крупное агрохозяйство в Петропавловском районе.
21:10:20 08-08-2026
молошник (11:09:30 08-08-2026) ИИ говорит следующее:Сливочное масло «Крестьянское» (72,... ... одно из барнаульских предприятий выпускало продукт-еще что то добавлять надо
22:10:24 08-08-2026
молошник (11:09:30 08-08-2026) ИИ говорит следующее:Сливочное масло «Крестьянское» (72,... За - ООО «Маслосырзавод Салаирский» — расположен в Целинном районе, село Ложкино, был на этом производстве, там делают из молока, но оно и не дешевое, Ануйское или Столица скорее всего.
11:36:59 08-08-2026
Приписывают Салтыкову-Щедрину : " Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят,что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют". Правда, в Избранном однотомнике писателя-сатирика я этих слов не нашел.
11:41:57 08-08-2026
Кто-то где-то что-то - в мире так много зла.
Никто ничего официально не заявлял - может руки плохо моют, а может уши, а может и не может.
13:00:36 08-08-2026
молошник (11:09:30 08-08-2026) ИИ говорит следующее:Сливочное масло «Крестьянское» (72,... производят-ладно, пиши состав масла.
не хочешь-не покупай.
13:01:13 08-08-2026
молошник (11:09:30 08-08-2026) ИИ говорит следующее:Сливочное масло «Крестьянское» (72,... производят-ладно, пиши состав масла.
не хочешь-не покупай.
16:35:59 08-08-2026
так точно. (13:01:13 08-08-2026) производят-ладно, пиши состав масла.не хочешь-не покупай... Кто купит маргарин по цене сливочного масла?
14:45:56 08-08-2026
Божечки, да вам везде д..мо продают - хотите нормальных продуктов - платите в 2-3 раза больше.
19:44:28 08-08-2026
Гость (14:45:56 08-08-2026) Божечки, да вам везде д..мо продают - хотите нормальных прод... А где это купить в 2 - 3 раза больше? Где такие магазины, напишите пож. Я и согласна купить дороже, но не вижу таких магазинов, везде всё одинапово
00:11:39 09-08-2026
Гость (14:45:56 08-08-2026) Божечки, да вам везде д..мо продают - хотите нормальных прод... Вы лично подпишитесь, что заплатив 2-3 цены с гарантией 100% купишь натуральное? Тут даже Божечки ваши не дадут гарантию))