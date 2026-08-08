Не масло, а маргарин. В Барнауле поймали производителя на фальсификате

Лабораторные испытания показали серьезное отклонение от нормы

08 августа 2026, 09:49, ИА Амител

Сливочное масло / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Специалисты алтайского филиала "ЦОК АПК" обнаружили серьезное нарушение: одно из барнаульских предприятий выпускало продукт, который продавался как сливочное масло, но по составу оказался близок к маргарину.

Объектом проверки стало сливочное масло "Крестьянское" с заявленной жирностью 72,5% — образец приобрели в обычной розничной торговой сети. Испытания в лаборатории выявили значительные отклонения от нормы.

Так, характерные для молочного жира метиловые эфиры жирных кислот оказались в продукте в сильно заниженной концентрации либо вовсе отсутствовали. При этом доля метиловых эфиров, типичных для растительных жиров, существенно превысила допустимые значения: их суммарное содержание в образце достигло 93%.

Эксперты делают однозначный вывод: производитель фактически реализовывал спред, маскируя его под сливочное масло. Результаты исследований уже направлены в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия дальнейших мер.