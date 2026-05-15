Больше времени на прием и забота о себе. Врач из Барнаула меняет подход к профилактике

Регулярные осмотры и контроль за состоянием позволяют "поймать" заболевания на ранней стадии

15 мая 2026, 08:30, ИА Амител

Юлия Горковенко / Фото из архива доктора

Современные женщины, к сожалению, часто игнорируют профилактические осмотры и обследования у гинеколога и маммолога. Но только ранняя диагностика может предотвратить развитие такого заболевания, как рак молочной железы, который является одной из самых распространенных онкологических патологий у женщин в Алтайском крае. Врач — акушер-гинеколог, маммолог краевой клинической больницы, член Комитета по здоровью алтайского регионального отделения партии "Новые люди" Юлия Горковенко напоминает о важности регулярного посещения врача. Сама она не просто обследует женщин, она меняет подход к профилактике заболеваний. И сегодня доктор стала новым героем спецпроекта amic.ru "Жить по-новому", где мы рассказываем о людях, которым не все равно, как живет и развивается их регион.

Рака стало больше

В Алтайском крае ежегодно диагностируют около 1,2 тыс. случаев онкологических заболеваний у женщин, и почти каждый четвертый — это рак молочной железы. За десять лет заболеваемость в регионе выросла более чем на 30%. Главная проблема — многие избегают регулярных осмотров, а обращаются к врачу только тогда, когда уже есть заметные симптомы. Юлия Горковенко уверена: профилактика должна стать нормой, а не исключением.

«Для женщины после 40 лет регулярные визиты к врачу — это даже не совет, это строгая рекомендация. Нужно планово проходить маммографию, УЗИ молочных желез, гинекологическое УЗИ и сдавать онкоцитологию. Как часто — раз в год, раз в полгода — это вам скажет ваш доктор. Но сделайте первый шаг — запишитесь на прием», — говорит она.

Это надо делать всем женщинам в любом возрасте, если заметили у себя уплотнение или выделения из молочной железы, изменение формы соска или просто неприятные ощущения. Кроме того, Юлия Горковенко советует проводить самообследование дома минимум раз в месяц.

Как меняется подход к здоровью женщин

Юлия не просто напоминает о правилах — она внедряет эти методы в повседневную медицинскую практику. В своей работе доктор делает акцент не только на диагностику, но и на просвещение пациентов. Она рассказывает, как важна диспансеризация, и какие меры действительно работают.

«Одна из главных причин развития многих заболеваний — стресс. Казалось бы, все про это знают, но я всегда обращаю внимание своих пациентов на необходимости минимизировать эмоциональное напряжение. И, конечно, призываю отказаться от неправильного питания, вредных привычек и малоподвижного образа жизни. И очень рекомендую кормление грудью», — отмечает Юлия Горковенко.

При этом доктор не ограничивается формальными рамками своих обязанностей. Она добилась, чтобы ее прием длился дольше положенного.

«На стандартный прием по приказу дается 15–20 минут, но за это время сложно провести полноценное обследование. К счастью, руководство пошло навстречу, и мне увеличили время на консультации — до 30 минут. Это помогает работать качественнее», — объясняет она.

Юлия Горковенко / Фото из архива доктора

Из врачей в общественники

Для Юлии Горковенко жить по-новому — значит не ждать, когда здоровье даст о себе знать, а действовать заранее. Именно поэтому она стала врачом.

«Когда я выбирала профессию, то четко понимала — хочу помогать людям. Медицина дает для этого реальные возможности. Но если лечение может назначить только врач, то профилактика — это то, что может делать каждый из нас. Я пропагандирую здоровый образ жизни не только потому, что это правильно, но и потому что сама его придерживаюсь», — подчеркнула доктор.

Недавно Юлия Горковенко вошла в Комитет по здоровью партии "Новые люди". Здесь она будет заниматься формированием культуры правильного образа жизни и созданием системы просвещения в сфере здоровья и медицины.

«Мне близки идеи "Новых людей", партия не говорит о необходимости грандиозных переворотов, не строит нереализуемых планов. Принцип партии — делать здесь и сейчас. Простые, понятные, но рабочие инициативы, которые действительно могут что-то изменить», — поясняет Горковенко.

Сама она тоже готова предлагать нестандартные решения, которые могут изменить мир к лучшему. Одно из первых — повсеместно увеличить время приема у врача, чтобы каждый доктор мог выполнять свою работу полноценно. Также Юлия считает важным повысить уровень защиты прав врачей. Проблема потребительского терроризма актуальна сейчас и в сфере здравоохранения.