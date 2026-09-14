"Неделя тишины" помешала Дерипаске обсудить "наболевшие" вопросы с Набиуллиной
Бизнесмен не раз критиковал денежно‑кредитную политику регулятора
14 сентября 2026, 14:14, ИА Амител
Олег Дерипаска не смог обсудить волнующие его вопросы с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной из‑за "недели тишины" перед заседанием ЦБ. Об этом миллиардер рассказал в беседе с ИС "Вести".
Вопрос о возможности диалога с Набиуллиной прозвучал во время встречи президентов России и Вьетнама — Владимира Путина и То Лама — в Кремле 9 сентября. Корреспондент Зарубин спросил у Дерипаски, удается ли ему в рамках подобных мероприятий поднимать с главой ЦБ острые темы.
Бизнесмен признал, что обсудить накопившиеся проблемы хотелось бы, но в тот момент это было невозможно.
"Очень тяжелый вопрос, в котором очень много нюансов. Тем более сейчас как раз неделя тишины, и никакого обсуждения в принципе быть не может. Хотя очень хочется это обсудить", — отметил Дерипаска.
11 сентября состоялось заседание совета директоров Банка России, на котором ключевая ставка была сохранена на уровне 14%. Такое решение ЦБ принял впервые с апреля 2025 года — до этого на десяти заседаниях подряд регулятор последовательно снижал ставку.
"Неделя тишины" продолжается семь дней перед принятием решения по ключевой ставке. В этот период представителям ЦБ нельзя делать заявления и публиковать материалы о денежно‑кредитной политике и макропрогнозах — это нужно, чтобы исключить внешнее влияние на финансовые рынки.
Дерипаска уже не раз публично высказывал критику в адрес денежно‑кредитной политики Центробанка и вступал в дискуссии с Набиуллиной.
Так, в 2020 году он заявлял, что для развития экономики необходимы кредиты по ставке не выше 4%. А в ноябре 2021-го на форуме "Россия зовет!" между бизнесменом и главой ЦБ развернулся публичный спор.
Тогда Дерипаска выступал против повышения ставки, аргументируя это тем, что такие условия не позволят нарастить предложение, а Набиуллина подчеркивала, что инструменты денежно‑кредитной политики в первую очередь влияют на спрос.
14:21:28 14-09-2026
что Дерипаска, что Набиуллина-стОят друг друга.
два сапога-пара..
15:25:45 14-09-2026
найди отличия (14:21:28 14-09-2026) что Дерипаска, что Набиуллина-стОят друг друга.два сапог... Ага мироеды, как раньше говорили.
14:22:28 14-09-2026
А причём тут Набиуллина, если всё что насобирали тратится не на экономику, а на пиу-пиу-бдыщ? Пусть к Главному идёт и у него выясняет. Это если в семье алкоголиков муж всё пропивает - а жена виновата что детям есть нечего? Нашли крайнюю тоже мне.
14:31:54 14-09-2026
Гость (14:22:28 14-09-2026) А причём тут Набиуллина, если всё что насобирали тратится не...
У Дерипаски от бакинских чемоданы ломятся и ему нужно что курс деревянного как баллистическая ракета полетел. А Набиуллина тянет...
14:45:33 14-09-2026
Гость (14:31:54 14-09-2026) У Дерипаски от бакинских чемоданы ломятся и ему нужно чт... не столько объем сколько динамика
2021–2022 годы: Капитал держался на отметке около $3–4 млрд. Бизнес находился под жестким прессом санкций США и ЕС (введенных еще с 2018 года), из-за чего предприниматель снизил свою долю в холдинге En+ и вышел из советов директоров.
2024–2025 годы: Начался переломный рост. По итогам 2024 года (опубликовано весной 2025-го) капитал увеличился на 46% и достиг $4,1 млрд на фоне роста котировок и надежд на возобновление закупок российского алюминия за рубежом
2026 год: Состояние подскочило еще на 85% и достигло $7,6 млрд. Дерипаска возглавил список российских миллиардеров по относительным темпам роста капитала за год и занял 26-е место в общем российском списке.
чувак явно что-то знает.
15:07:45 14-09-2026
Мусик (14:45:33 14-09-2026) не столько объем сколько динамика2021–2022 годы: Кап...
100% знает.
14:57:59 14-09-2026
Гость (14:22:28 14-09-2026) А причём тут Набиуллина, если всё что насобирали тратится не... "всё что насобирали тратится не на экономику, а на пиу-пиу-бдыщ" - это вы про СВО так пренебрежительно? Ну, во первых, далеко не все тратится, это прямя клевета от вас. Фейкомёт ЦИПСОшный.
14:52:18 14-09-2026
Хотел узнать, что такое "неделя тишины". Поисковик выдал следующее: «Неделя тишины» — это законодательно установленный период времени, который даётся женщине на обдумывание решения об искусственном прерывании беременности.
15:35:26 14-09-2026
ДМВ (14:52:18 14-09-2026) Хотел узнать, что такое "неделя тишины". Поисковик выдал сле... Пусть обратиться к искустеному интелекту и через двемиллиснкунд вопрос будет решен. Он подскажет что делать через 4 недели