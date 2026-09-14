"Неделя тишины" помешала Дерипаске обсудить "наболевшие" вопросы с Набиуллиной

Бизнесмен не раз критиковал денежно‑кредитную политику регулятора

14 сентября 2026, 14:14, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Олег Дерипаска не смог обсудить волнующие его вопросы с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной из‑за "недели тишины" перед заседанием ЦБ. Об этом миллиардер рассказал в беседе с ИС "Вести".

Вопрос о возможности диалога с Набиуллиной прозвучал во время встречи президентов России и Вьетнама — Владимира Путина и То Лама — в Кремле 9 сентября. Корреспондент Зарубин спросил у Дерипаски, удается ли ему в рамках подобных мероприятий поднимать с главой ЦБ острые темы.

Бизнесмен признал, что обсудить накопившиеся проблемы хотелось бы, но в тот момент это было невозможно.

"Очень тяжелый вопрос, в котором очень много нюансов. Тем более сейчас как раз неделя тишины, и никакого обсуждения в принципе быть не может. Хотя очень хочется это обсудить", — отметил Дерипаска.

11 сентября состоялось заседание совета директоров Банка России, на котором ключевая ставка была сохранена на уровне 14%. Такое решение ЦБ принял впервые с апреля 2025 года — до этого на десяти заседаниях подряд регулятор последовательно снижал ставку.

"Неделя тишины" продолжается семь дней перед принятием решения по ключевой ставке. В этот период представителям ЦБ нельзя делать заявления и публиковать материалы о денежно‑кредитной политике и макропрогнозах — это нужно, чтобы исключить внешнее влияние на финансовые рынки.

Дерипаска уже не раз публично высказывал критику в адрес денежно‑кредитной политики Центробанка и вступал в дискуссии с Набиуллиной.

Так, в 2020 году он заявлял, что для развития экономики необходимы кредиты по ставке не выше 4%. А в ноябре 2021-го на форуме "Россия зовет!" между бизнесменом и главой ЦБ развернулся публичный спор.

Тогда Дерипаска выступал против повышения ставки, аргументируя это тем, что такие условия не позволят нарастить предложение, а Набиуллина подчеркивала, что инструменты денежно‑кредитной политики в первую очередь влияют на спрос.