Нетрезвый мотоциклист без прав попал в больницу после аварии на Алтае

Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму

23 июня 2026, 11:32, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Улагане вечером 20 июня произошло ДТП с участием мотоцикла. В результате опрокидывания транспортного средства пострадал водитель, которого с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, авария произошла около 21:00 в селе Улаган. За рулем мотоцикла Racer RC 250 находился 37-летний житель села Балыктуюль.

Как установили сотрудники полиции, мужчина не справился с управлением, в результате чего мотоцикл опрокинулся на проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего госпитализировали в Улаганскую районную больницу.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснили, что мужчина не имел права управления транспортными средствами. Кроме того, он был за рулем мотоцикла без защитного шлема и в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия в отношении сельчанина составлены административные материалы за управление транспортным средством в нетрезвом виде, отсутствие водительских прав и нарушение правил использования мотошлема.