Мотоциклист оказался в больнице после жесткого столкновения с грузовиком в Бийске

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи

22 июня 2026, 14:19, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ССМП Бийск

Утром 22 июня в Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового автомобиля. В результате аварии пострадал мотоциклист, его доставили в больницу. О происшествии сообщили в канале станции скорой медицинской помощи Бийска.

По данным медиков, авария произошла на улице Советской. Мотоцикл столкнулся с грузовым автомобилем. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи.

В результате ДТП травмы получил 32-летний водитель мотоцикла. Медики оказали мужчине необходимую помощь на месте аварии.

После осмотра пострадавшего госпитализировали. По информации станции скорой помощи, мужчина был доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.