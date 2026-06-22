Мотоциклист оказался в больнице после жесткого столкновения с грузовиком в Бийске
На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи
22 июня 2026, 14:19, ИА Амител
Утром 22 июня в Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового автомобиля. В результате аварии пострадал мотоциклист, его доставили в больницу. О происшествии сообщили в канале станции скорой медицинской помощи Бийска.
По данным медиков, авария произошла на улице Советской. Мотоцикл столкнулся с грузовым автомобилем. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи.
В результате ДТП травмы получил 32-летний водитель мотоцикла. Медики оказали мужчине необходимую помощь на месте аварии.
После осмотра пострадавшего госпитализировали. По информации станции скорой помощи, мужчина был доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
21:26:48 22-06-2026
Мы же не будем желать ему скорого выздоровления - поспим спокойно.
А что там по мотоциклистам из морга, не завозили свежих?
23:05:19 22-06-2026
всех хрустиков в расход ибо нефиг гонять на своих пердежках специально газуя под окнами домов