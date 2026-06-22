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Мотоциклист оказался в больнице после жесткого столкновения с грузовиком в Бийске

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи

22 июня 2026, 14:19, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ССМП Бийск
Место происшествия / Фото: ССМП Бийск

Утром 22 июня в Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового автомобиля. В результате аварии пострадал мотоциклист, его доставили в больницу. О происшествии сообщили в канале станции скорой медицинской помощи Бийска.

По данным медиков, авария произошла на улице Советской. Мотоцикл столкнулся с грузовым автомобилем. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи.

В результате ДТП травмы получил 32-летний водитель мотоцикла. Медики оказали мужчине необходимую помощь на месте аварии.

После осмотра пострадавшего госпитализировали. По информации станции скорой помощи, мужчина был доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Бийск ДТП мотоциклы
       

Комментарии 2

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Вежливый человек

21:26:48 22-06-2026

Мы же не будем желать ему скорого выздоровления - поспим спокойно.
А что там по мотоциклистам из морга, не завозили свежих?

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Гость

23:05:19 22-06-2026

всех хрустиков в расход ибо нефиг гонять на своих пердежках специально газуя под окнами домов

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